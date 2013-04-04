Fitch присвоило евробондам ДТЭК Ахметова рейтинг «В»

Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило 5-летним евробондам крупнейшей энергетической холдинговой компании «ДТЭК» на 600 млн долл. с купоном 7,875% приоритетный необеспеченный рейтинг «В» и рейтинг возвратности активов "RR4".

Согласно сообщению, имеющемуся в распоряжении УНИАН, поступления от выпуска будут направлены на рефинансирование облигаций на 500 млн долл., выпущенных в 2010 году с погашением в 2015 году, и для финансирования капитальных затрат ДТЭК, оборотного капитала, новых приобретений и других общих корпоративных целей.

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Как ранее сообщал УНИАН, в конце марта ДТЭК разместил 5-летние евробонды на 600 млн долл. Гарантами выполнения обязательств эмитента по займу стали DTEK Holdings B.V., DTEK Holdings Ltd и DTEK Trading Ltd. Организаторами выпуска бумаг являются, в частности, ING Bank, Deutsche Bank AG, J.P. Morgan, ВТБ и Сбербанк России.

Ранее ДТЭК заявил о намерении провести рефинансирование до 60% своих еврооблигаций, выпущенных в 2010 году на 500 млн долл. с погашением в 2015 году, за счет выпуска новых бумаг.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая частная вертикально интегрированная энергетическая компания Украины, входящая в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент», принадлежащей бизнесмену Ринату Ахметову.