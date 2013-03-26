Fitch подтвердил рейтинг ДТЭК и тут же отозвал

«Агентство присвоило ДТЭК Holdings BV в иностранной валюте долгосрочный рейтинг "B" и национальной валюте долгосрочный рейтинг "B +" со стабильным прогнозом. Fitch также подтвердило приоритетный необеспеченный рейтинг ДТЭК Finance BV на уровне«B» и ожидаемый приоритетный необеспеченный рейтинг ДТЭК Finance PLC на уровне"B (EXP)», - сказано в пресс-релизе агентства.

Отзыв рейтинга объясняется тем, что ДТЭК в настоящее время является основной холдинговой компанией группы ДТЭК и является гарантом ценных бумаг группы. Кроме того, ДТЭК готовит аудит консолидированной отчетности для ДТЭК Holdings BV. Рейтинги компании, как утверждают в агентстве, обусловлены общегосударственным рейтингом Украины на уровне "B".

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Справка УНИАН. ДТЭК - частная вертикально-интегрированная энергетическая компания Украины. Входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), принадлежащей украинскому бизнесмену Ринату Ахметову.

ДТЭК показал отрицательный свободный денежный поток в 2012 году на уровне 1,3 млрд грн по сравнению с 2,4 млрд грн позитивного результата в 2011 году.

Наличные денежные средства холдинга и их эквиваленты сократились с 10,4 млрд грн в 2011 году до 5,3 млрд грн. по итогам 2012 года.

Капитальные затраты ДТЭК в 2012 году выросли на 135,8%, что связано с необходимостью реализации инвестиционных программ в рамках вновь приобретенных предприятий, а также проекта по строительству ветрофермы в Ботиево, и составили 10 193 млн грн. по итогам 2012 года.

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Кроме того, за год холдинг потратил около 2,8 млрд грн на проекты устойчивого развития, что вдвое превышает показатели 2011 года. На содержание объектов социальной сферы и объектов непромышленной группы компания потратила около 514 млн грн, инвестиции в охрану труда составили 616 млн грн, а экологические затраты на охрану окружающей среды - около 1,6 млрд грн.

Чистая консолидированная прибыль ДТЭК по международным стандартам финансовой отчетности в 2012 году составила 5,9 млрд грн. Рентабельность компании по валовой прибыли в 2012 году уменьшилась на 10,1% и составила 14,2%.