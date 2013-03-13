Прокуратура расследует смерть младенца в роддоме

Как сообщил УНИАН прокурор Хортицкого района Запорожья Алексей Воронов, основанием для начала досудебного расследования по ст. 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медработниками или фармацевтическими сотрудниками) стало обращение родственников погибшего ребенка.

В обращении указывалось, что они вынуждены обратиться в прокуратуру и милицию, поскольку причиной смерти ребенка стали именно действия медиков, не оказавших необходимую помощь 32-летней роженице, доставленной в роддом «скорой» в ночь на 5 марта.

«Беременность протекала хорошо, ребенок бился, однако дочь привезли и бросили: по ее словам ни один врач не подошел к ней за ночь, хотя она звала. Ей и ее мужу сказали, что роды начнут принимать с утра, но утром сердце ребенка уже не билось. Ольге пришлось рожать уже мертвое дитя. Причиной смерти ребенка назвали внутриутробную гипоксию» - рассказал журналистам отец роженицы Валерий Горобец.

Главный врач роддома №9 Елена Комарова, в разговоре с журналистами, заявила, что ребенок был мертв уже при поступлении роженицы в роддом, а принимавший ее врач не сказал ей ничего об этом, так как боялся «непредвиденной реакции».

«Поступила к нам Ольга 5 марта в 0.35, у нее при поступлении была диагностирована антинатальная гибель ребеночка - это гибель ребенка до начала родовой деятельности. Но доктор, насколько я знаю, ей об этом не сказал. Ночью реакция у роженицы на эту новость могла бы быть непредвиденной, врач решил дождаться утра» - заявила Е.Комарова.

Родственники погибшего ребенка, с данными заявлениями категорически не согласны, и утверждают, что оно противоречит реальности.

«Дежурный врач при приеме осмотрел Ольгу и сказал, что «схватки еще не такие как надо». Сказал Ольге: иди, отдыхай, ложись спать, а в 8 часов начнешь рожать. И меня отправил домой – сказал: «вам тут ждать нечего, она до 8 утра не родит», – рассказал муж роженицы Александр Солоп.

Сотрудники Хортицкого райотдела милиции, куда райпрокуратура направила материалы для проведения досудебного расследования продолжают опрос медиков, свидетелей произошедшего и родственников погибшего ребенка.

По словам прокурора Хортицкого района, служебную проверку по факту случившегося проводит также управление здравоохранения г. Запорожья.