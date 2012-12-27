Организатору конвертационной схемы дали три года

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления налоговой милиции ГНС Украины в Сумской области, один из организаторов конвертации на Сумщине, 45-летний директор частного производственно-коммерческого предприятия, был задержан оперативниками налоговой милиции в одном из банков г. Сумы при получении очередной партии наличности. Используя реквизиты фиктивных фирм, мужчина предоставлял услуги легальным предприятиям области по минимизации налогов и незаконному переводу средств в наличность. Противоправную деятельность маскировал за бестоварными операциями по приобретению и реализации горюче-смазочных материалов от имени несуществующих предприятий Днепропетровска, Кременчуга и Сум.

За совершение преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и служебными подделками, приговором Зареченского районного суда г. Сумы должностное лицо осуждено к трем годам лишения свободы, а также лишено права занимать руководящие должности сроком на 3 года.

По информации пресс-секретаря УПМ ГНС Украины в Сумской области Наталии Шаповал, на этой неделе решение суда вступило в законную силу.