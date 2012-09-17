В Киевсовете заявляют: застройщики Гостиного двора не имеют разрешения метро

Застройщики Гостиного двора не имеют разрешения Киевского метрополитена на проведение работ по реконструкции здания.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете, расстояние от уровня земли до верха тоннеля метрополитена в районе здания Гостиного двора составляет 4 метра. Поэтому одним из условий и градостроительных ограничений реконструкции Гостиного двора было получение заключения Киевского метрополитена, поскольку выделенный под реконструкцию земельный участок находится в пределах технической зоны действующей Куреневско-Красноармейской линии метрополитена, но застройщик так и не получил соответствующих разрешений, утверждают во фракции.

В то же время отсутствие соответствующих разрешений не помешало вынесению на ближайшую сессию Киевсовета вопроса о передаче земельного участка площадью 1,02 га на Контрактовой площади, 4 предприятию «Укрреставрация» под торгово-офисный центр и автостоянку.

В сообщении также отмечается, что, кроме отсутствия разрешений метрополитена, застройщик нарушает еще и высотность. Предельно допустимая высота здания должна быть в существующих параметрах здания, но, в соответствии с проектом решения, после реконструкции Гостиный двор будет иметь не два этажа и мансарду, а 3 этажа и подвал. Условная высота здания будет достигать 18,93 м. В здании предусмотрено 13220,3 кв. м торговых площадей, где будут работать 565 человек: 520 продавцов и 45 офисных работников.

Во фракции «БЮТ-Батькивщина» в Киевсовете считают, что в проекте реконструкции Гостиного двора нужно предусмотреть необходимое количество мест для парковки автотранспорта, гостевые автостоянки и места для хранения автомобилей, ведь на выделенном предприятию «Укрреставрация» земельном участке возле Гостиного двора будет лишь 56 паркомест, а 339 оборудуют вокруг Гостиного двора по договорам аренды с «Киевтранспарксервис».

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Постоянная комиссия Киевсовета по вопросам культуры и туризма не поддержала проект решения, представленный на рассмотрение комиссий Киевсовета заместителем председателя КГГА Михаилом Кучуком, о передаче 1,02 га земле на Контрактовой площади, 4 ПАО “Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие “Укрреставрация” для реконструкции здания Гостиного двора под торгово-офисный центр с обустройством гостевой парковки.

Председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр Бригинец сообщил, что на прошлой неделе Украинское общество охраны памятников истории и культуры (УООПИК), членом главного совета которого он является, обратился в Министерство культуры Украины с предложением внести здание Гостиного двора в Государственный реестр недвижимых памятников не как памятник истории, а как памятник градостроения, который точнее отвечает реальному статусу этого здания.

Депутат напомнил, что Гостиный двор был лишен статуса памятника истории в связи с тем, что в 1982 году состоялась его существенная реконструкция и дом потерял подлинность. Потому коллегия главного совета УООПИК просила предоставить объекту статус памятника архитектуры и градостроения.

Справка УНИАН. Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году вместо старого двора (60-е годы XVIII в., архитектор Иван Григорович-Барский).

19 июля этого года Окружной административный суд Киева отказался прекратить действие постановления Кабинета министров № 1380 от 15 августа 2011 года о выведении Гостиного двора из Государственного реестра памятников архитектуры и остановить строительные работы на его территории.

3 августа 2012 года Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о содействии ипотечному кредитованию». Переходными положениями закона предусмотрено, в частности, внести изменения в Перечень памятников культурного наследия, которые не подлежат приватизации, исключив из него Гостиный двор. Данный закон Верховная Рада приняла 5 июля.

5 сентября в парламенте был зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Перечне памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации», которая предусматривает возвращение здания в Перечень памятников культурного наследия, не подлежащих приватизации.