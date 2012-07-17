Житель Чернигова передал в музей уникальные часы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции сообщила главный хранитель фондов заповедника Ольга Травкина.

По ее словам, настенные часы в деревянном футляре с резной верхушкой были изготовлены в Германии в ХІХ в. известным часовщиком Густавом Беккером. Подобных экспонатов в фондах заповедника еще не было.

О.Травкина отметила, что в последнее время очень редко жители города дарят старинные вещи заповеднику или музеям. "Раньше дарили чаще, а теперь понимают, что могут получить деньги, и несут старинные вещи в антикварные магазины", - сказала специалист.

Присутствовавший на пресс-конференции А.Крот уточнил, что часы в свое время принадлежали его бабушке Марии, которая возглавляла колхоз в селе Макошино Менского района. Старинную вещь привез прадед Иван Крот с Первой мировой войны.

"Часами мы пользовались длительное время, но затем лопнула пружина. Мы решили часы подарить в музей – деньги потратишь за один раз, а людям будет навсегда", - сказал даритель.

По оценкам экспертов, механизм часов практически в рабочем состоянии, он нуждается в незначительном ремонте.

Подарок пополнит экспозицию "Чернигов и черниговцы 100 лет тому назад", развернутую в помещение Черниговского коллегиума.

Также работники заповедника "Чернигов Древний" показали журналистам четыре иконы, которые пополнила фонды заведения. Среди них – иконы "Св. Феодосий Углицкий", "Св. Параскева", "Св. Георгий", "Св. Николай". Установлено, что икона с изображением святителя Феодосия, который был канонизован в 1896 году и похоронен в Борисоглебском соборе, писалась с его портрета, который висел в склепе над гробницей. Приобретенная икона написана профессиональным иконописцем, она передает характерные черты лика и фигуры святого.

Икона "Св. Николай" ХІХ в., выполненная на металле, принадлежит к старообрядным иконам. Специалисты называют ее редкой, поскольку она вставлена в глубокий позолоченный киот, куда обычно вставляли иконы, выполненные на дереве.

Иконы "Св. Параскева" и "Св. Георгий" написаны народными мастерами в ХІХ ст. После реставрации они пополнят экспозицию народных икон Черниговской области в помещении Коллегиума.