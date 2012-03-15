Министр больше всего жалоб получает на пытки в милиции

Министр внутренних дел Украины Виталий ЗАХАРЧЕНКО заявляет, что за время работы на должности министра больше всего жалоб получил о пытках и смертях в райотделах милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр заявил на пресс-конференции.

«За эти 100 дней, что я проработал, больше всего вопиющих жалоб - это пытки и смерти в райотделах милиции», - сказал он.

Продолжая тему, В.ЗАХАРЧЕНКО отметил, что его как министра этот вопрос «очень волнует».

«О каждом такой случай, когда становится известно, мы проводим тщательное служебное расследование и по каждому случаю возбуждаем уголовное дело, и люди, если это подтвердится, которые окажутся виновными, привлекаются обязательно к уголовной ответственности», – сказал министр.