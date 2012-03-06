В апреле на ЧАЭС начнут собирать новое укрытие

На Чернобыльской атомной станции завершили подготовку строительной площадки. Этой весной должны начать сооружение нового укрытия для четвертого энергоблока ЧАЭС. В свою очередь эксперты отмечают, что новое укрытие не решит всех проблем разрушенного реактора, и в конечном итоге – не сделает его полностью экологически безопасным.

В ближайшие недели в Чернобыльскую зону отчуждения на площадку возле четвертого энергоблока ЧАЭС начнут свозить и там собирать конструкции будущего укрытия. Новый безопасный конфайнмент должен уже в 2015 году изолировать разрушенный реактор от окружающей среды, и стать местом захоронения радиоактивных отходов реактора, заявил руководитель Администрации Чернобыльской зоны отчуждения Владимир Холоша. По его словам, для начала работ в зоне все готово.

«Выполнены подготовительные работы, создана инфраструктура, построена площадка, на которой конфайнмент будет собран, а затем надвинут на энергоблок. В апреле завезут конструкции для сооружения конфайнмента. Временные фундаменты для его надвигания сооружаются сейчас», – рассказал чиновник.

Владимир Холоша не исключает определенных рисков во время строительства, поскольку такое новое укрытие для разрушенного реактора – уникальное сооружение. Однако, по его словам, авторы и исполнители проекта способны преодолеть риски.

Новый конфайнмент над этим радиоактивным веществом и руинами энергоблока проблему не решит, считает координатор энергетической программы центра Артур Денисенко.

«Необходимость нового конфайнмента – очевидна, поскольку обследование объекта укрытия, которое существует 25 лет, показало, что оно может обвалиться, выбросив радиоактивную пыль. Решит ли новое укрытие проблему 4 энергоблока? По нашему мнению – нет, – утверждает эколог. – Поскольку в разрушенном реакторе осталось расплавленное топливо, технологии его эффективной утилизации в таком состоянии пока не разработаны».

Новый конфайнмент над четвертым энергоблоком ЧАЭС будет стоить, по проекту, 740 миллионов евро. Распорядитель этих средств, Европейский банк реконструкции и развития, сообщил украинскому правительству, что страны-доноры вместе готовы предоставить всю эту сумму частями, в соответствии с графиком строительства.

Радио Свобода