В Крыму чиновник центра профтехобразования растратил 20 млн

Крымское управление Службы безопасности Украины возбудило уголовное дело в отношении должностного лица регионального центра профессионально-технического образования по подозрению в присвоении более 20 млн. грн., сообщила УНИАН пресс-служба ведомства.

Речь идет об одном из руководителей центра, фамилия которого не называется.

«В августе 2011 года крымский центр профтехобразования, решив расширить базу переподготовки безработных, провел тендер на приобретение комплекса зданий, выбрав здания, которые располагались неподалеку от уже работающих баз. Должностное лицо подписало договор купли с продавцом, на счета которого перевели более 24 млн. грн., хотя, по оценкам экспертов, реальная стоимость приобретенных объектов составляла всего 3,5 млн. грн.», - говорится в пресс-релизе.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - «присвоение, растрата имущества или завладение им в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением».