Кабмин: в Украине самый большой рост минимальной зарплаты

Рост минимальной заработной платы в Украине за два предыдущих года (2010-2012 гг.) на 35% является одним из наивысших в Европе.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства, которое предоставлено УНИАН.

"Украина опередила по этому показателю такие страны как Польша, Эстония, Франция, Румыния, Турция", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства Украины подчеркивается, что некоторые европейские страны вообще "заморозили" размер минимальной заработной платы на уровне 2009 года.

«По данным Евростата, в Болгарии минимальная зарплата не изменялась с 2009-го по 2011 год, в Чехии – заморожена на уровне 2007 года, в Литве и Хорватии – на уровне 2008-го», - говорится в сообщении.

*** Минимальная зарплата в Украине на 1 января 2010 года составляла 869 грн, на 1 января 2012 г. – 1173 грн.