Территории ландшафтов подлежат госучету

Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О ландшафтах».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие закона проголосовал 231 народный депутат из 413, зарегистрированных в сессионном зале.

Закон направлен на обеспечение охраны, регулирование и планирование ландшафтов с целью их сохранения и использования без истощения для удовлетворения экологических, культурных, оздоровительных, экономических и других потребностей общества.

Основными принципами и задачами государственной политики в сфере охраны и регулирования деятельности относительно ландшафтов является устойчивое (сбалансированное) развитие ландшафтов на основе гармонизации экологических, социальных и экономических аспектов их функционирования; приоритетность охраны окружающей природной среды и сохранения целостности экосистем, обеспечение устойчивого (сбалансированного) развития экосистем и возобновление нарушенных экосистем, сохранение целостности ландшафтов; сохранение и защита ландшафтов как среды обитания биоразнообразия, формирования экосети, образование новых территорий и объектов природно-заповедного фонда и культурного наследия и др.

К полномочиям Кабинета министров в сфере охраны и регулирования ландшафтов принадлежит реализация государственной политики в сфере охраны и регулирования ландшафтов; установление порядка разработки и утверждения ландшафтных планов государственного, регионального и местного уровней; утверждение и обеспечение выполнения ландшафтных планов государственного уровня и др.

Закон предусматривает, что граждане и их объединения в установленном порядке имеют право инициировать разработку и принимать участие в выполнении ландшафтных планов; осуществлять общественный контроль над охраной и использованием ландшафтов; проводить общественную экологическую экспертизу, обнародовать ее результаты и передавать ее органам, уполномоченным принимать решение по размещению, проектированию и строительству новых и реконструкции действующих предприятий, сооружений и других объектов в пределах конкретных ландшафтов и др.

Система мероприятий в сфере охраны и регулирования ландшафтами предусматривает комплекс планировочных, организационных, правовых, хозяйственных, научно-технических и других мероприятий, которые выполняются на общегосударственном, региональном и местном уровнях.

Рациональное использование и охрана ландшафтов осуществляются на основе классификации ландшафтов, основанной на сочетании антропогенных и природных факторов их формирования. Классификация ландшафтов по природным факторам формирования осуществляется по критериям генезиса; формы рельефа; литологии почвообразующих пород; различий почвы; типа условий места вырастания; характерных фитоценозов.

Территории ландшафтов подлежат государственному учету, который является составной частью Государственного земельного кадастра, государственных кадастров других природных ресурсов, территорий и объектов природно-заповедного фонда, Государственного реестра неподвижных памятников Украины, государственной статистической отчетности и осуществляется в порядке, который определяется законом.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.