Топ-20 песен, «вредных для здоровья»

Исследователи создали рейтинг песен, которые больше всего огорчают людей и вызывают депрессию.

Согласно с опросом, проведенным британским театральным продюсером Девидом КИНГОМ, самой депрессивной песней большинство людей считают композицию «Everybody Hurts» американской группы R.E.M.

В первую пятерку рейтинга вошли также “Candle in the Wind” Елтона ДЖОНА и “I will always love you” Уитни ХЬЮСТОН.

Исследование также показало, что 84% мужчин в возрасте от 18 до 24 лет могут расплакаться, слушая грустную песню. У женщин этот процент еще выше и достигает 90%.

В то же время, медики напоминают, что музыка влияет на сердечный ритм, пульс и кровяное давление. Чем быстрее музыка, тем быстрее бьется сердце; чем медленнее музыка - тем медленнее осуществляется ритм сердечных сокращений.

С ТОП-20 самых грустных в мире песен можно ознакомиться на странице “Лаборатории “Сделай себя сам”.