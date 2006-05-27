В Украине создается Единый государственный реестр судебных решений

Кабинет Министров Украины утвердил Порядок ведения Единого государственного реестра судебных решений.

Как передает "ЛигаБизнесИнформ", соответствующая норма закреплена в постановлении правительства N740 от 25 мая 2006 года.

Как говорится в тексте документа, внесению в Реестр подлежат судебные решения Верховного Суда Украины, высших специализированных, апелляционных и местных судов, кроме судебных решений, которые содержат информацию, которая представляет государственную тайну. Формирование и функционирование Реестра обеспечивается за счет средств государственного бюджета.

Внесение в Реестр судебных решений предполагается как в электронном виде, так и на бумажных носителях. Доступ к судебным решениям осуществляется бесплатно через официальный веб-портал судебной власти Украины в Интернет. Адрес веб-портала Государственная судебная администрация публикует в официальных печатных изданиях.

Право на общий доступ к судебным решениям имеет каждое физическое или юридическое лицо без ограничений, - говорится в тексте постановления.