Законопроект о высшем образовании открывает возможности для коррупции

В студенческом профсоюзе "Прямое действие" полагают, что окончательная версия законопроекта «О высшем образовании» не учитывает мнения студентов и дает возможности для коррупции.

Об этом пишет издание «Коммерсант-Украина» (№182 от 07.11.2011 г.).

"Плата за обучение может меняться по усмотрению вуза, что может использоваться как инструмент финансового давления на студентов. Это коммерциализация образования", - заявил "Ъ" активист профсоюза Андрей МОВЧАН. Он опасается, что поступление в вуз на основании аттестата о среднем образовании "вернет коррупцию в школы". "Родителям снова потребуется давать взятки учителям, чтобы их дети получили хороший аттестат", - уверен активист.

Президент НаУКМА Сергей КВИТ, который принимал участие в доработке законопроекта, остался недоволен окончательной редакцией, назвав ее "авторитарной". "Судя по документу, государство намерено продолжать вмешиваться в академическую деятельность университетов: принимать защиту диссертаций, присуждать ученые звания и степени, определять перечни специальностей для вузов. Во всем мире этим уже давно занимаются сами университеты, и только нас продолжают возвращать на постсоветское образовательное пространство", - заметил С.КВИТ.

В то же время расширение автономии вузов, в том числе в финансовой сфере, по словам первого заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам образования и науки Максима ЛУЦКОГО (Партия регионов), является одним из главных трендов законопроекта. В документе говорится, что размер минимальной стипендии не может быть меньше среднего прожиточного минимума (сейчас - 934 грн.). Если это предложение будет поддержано депутатами, стипендия вырастет практически в два раза - сейчас в вузах III-IV степени аккредитации студенты получают от 530 грн. в месяц.

Законопроект расширяет финансовую автономию вузов, в частности, разрешая им предоставлять студентам платные услуги, перечень которых будет устанавливаться правительством, и самостоятельно тратить полученные средства. Размер платы за обучение вузам предлагается фиксировать в контракте со студентом, при этом в ч. 7 ст. 67 оговаривается, что сумма может меняться с учетом "определенного в установленном порядке официального индекса инфляции за предыдущий календарный год".

"Соглашаясь на контрактное обучение, студент покупает платную услугу, цена которой может варьироваться в зависимости от экономической обстановки в стране. Никто ведь не мешает студенту заплатить сразу за весь срок обучения по одной цене, не дожидаясь изменения себестоимости", - считает М.ЛУЦКИЙ.

Согласованный, как утверждают в правительстве, с представителями профсоюзных и академических кругов документ насчитывает 85 страниц. Как предположил М.ЛУЦКИЙ, документ может быть одобрен парламентом еще до конца ноября.

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Как сообщалось, первоначальный вариант законопроекта "О высшем образовании", разработанный при непосредственном участии министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА, был обнародован МОН в ноябре 2010 года. В частности, документ предоставлял вузам право ежегодно производить перерасчет платы за контрактное обучение с учетом инфляции; узаконивал проведение внешнего независимого оценивания (ВНО) и новые правила приема в вузы: на основании результатов ВНО, среднего балла аттестата и творческого конкурса. Вузы в законопроекте предлагалось классифицировать по количеству студентов: университет - не менее 10 тыс., академия - 3 тыс., колледж - 1 тыс. человек.

Предложенные нормы вызвали массовые акции протеста студентов и критику академического сообщества. После этого по распоряжению Президента Виктора ЯНУКОВИЧА законопроект был отправлен на доработку.