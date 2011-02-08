Уникальный прибор не существовал, но деньги приносил

Cвятошинский районный суд г. Киева вынес приговор пяти членам организованной преступной группировки, которые незаконно получали из государственного бюджета Украины средства в виде возмещения налога на добавленную стоимость (НДС).

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Управления СБУ в г. Киеве, на протяжении 2003-2006 годов преступники «отмыли» более 35 млн. грн. В августе 2007 года их противоправную деятельность пресекли сотрудники СБУ.

Организаторами операции были пятеро граждан Украины – четверо жителей столицы и луганчанин. 32-летний киевлянин, по образованию инженер-связист, разработал план, согласно которому было якобы создано уникальное устройство – комплекс управления оборудованием телекоммуникационных высокоточных измерительных приборов. Остальные члены организованной группы на основе утерянных или похищенных у других граждан документов регистрировали фиктивные коммерческие структуры в Киеве, Луганской, Донецкой, Одесской, Запорожской, Тернопольской и Днепропетровской областях. Кроме торговой деятельности, фирмы якобы должны были проводить исследования, разработку и внедрение «новейшего» технологического оборудования и продавать его за границу.

В результате проведенной сотрудниками столичного СБУ проверки установлено, что этот комплекс в Украине никогда не производился, в телефонной сети общего пользования не испытывался и подконтрольными Госкомсвязи органами по сертификации никогда не тестировался. Выводы экспертов подтверждали, что, согласно заявленным разработчиками техническим условиям, изделие не могло функционировать вообще. Впрочем, подконтрольные преступной группировке фиктивные фирмы подделали документацию финансово-хозяйственных и экспортных операций. Вместо указанного оборудования несуществующим коммерческим структурам Великобритании и США продавали бывшие в использовании комплектующие к компьютерному оборудованию. В результате этих противоправных операций преступники получали из государственного бюджета Украины средства, как возмещение НДС.

Приговором суда все члены организованной преступной группировки признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.3 ст. 209 (легализация (отмывание) денежных средств и другого имущества, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины. Организатору суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности сроком на 3 года, его пособнику – 4,5 года лишения свободы, остальные члены группы осуждены к разным срокам заключения, отметили в пресс-центре столичного Управления СБУ.