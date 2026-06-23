'Купить' победу в войне с Украиной: в России предложили конфисковать деньги граждан

В российских банках лежит 130 триллионов рублей граждан и бизнеса.

Лидер Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) Геннадий Зюганов предложил на съезде партии конфисковать средства граждан и предприятий, размещённые в банках, для решения бюджетных и экономических проблем.

"В банках сегодня лежит 67 триллионов ваших денег. 67 триллионов и 63 триллиона предприятий. Итого 130 триллионов. Это три государственных бюджета. Они там лежат и обогащают банкиров", – отметил Зюганов. По словам лидера коммунистов, около 30 триллионов рублей можно "найти немедленно", пишет Digi24.

"Они не вложены ни в производство, ни во что другое – даже не в победу. Эту проблему можно решить быстро и без проблем. И я, если бы был на месте президента, решил бы её одним указом; в условиях войны он имеет на это право как верховный главнокомандующий", – добавил Зюганов.

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Председатель Комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков охарактеризовал заявления Зюганова как "провокацию", которая, по его словам, была инициирована с Украины или с Запада. "Крайне безответственно делать такие заявления без оснований. <…> Кто-то намеренно использует Зюганова", – заявил депутат.

По мнению Аксакова, конфисковывать вклады россиян "просто нет смысла". "Деньги в депозитах и так далее – это ресурс для кредитования экономики и проведения финансовых операций. А если их заморозить или конфисковать – значит лишить экономику денег, что не выгодно никому: ни правительству, ни бизнесу. Поэтому это чепуха", – добавил Аксаков.

Это не новая идея

Дискуссию о возможной заморозке сбережений населения в банках в ноябре прошлого года инициировал Андрей Зубец – директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Он утверждал, что власти могут прибегнуть к такой мере из-за угрозы "галопирующей инфляции", если граждане начнут тратить накопленные на депозитах средства.

"Люди накопили на счетах огромные суммы – десятки триллионов рублей. И было принято решение снизить процентную ставку. Очевидно, что люди просто пойдут снимать эти деньги и выбросят их на рынок. После этого на рынке начнётся галопирующая инфляция", – заявил Зубец.

Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина назвала эти утверждения "абсурдными". "Банки покрывают свои расходы за счёт процентов по кредитам, они прибыльны и устойчивы", – заверила она.

В прошлом году Аксаков заявил, что слухи о якобы готовящейся заморозке вкладов распространяют строительные компании, пытаясь таким образом стимулировать продажи недвижимости.

Ранее УНИАН сообщал, что бывший участник Modern Talking оскандалился заявлением о войне в Украине.

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