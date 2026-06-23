Мадонна объяснила, почему отменили ее долгожданный биографический фильм

После провала проекта Universal Мадонна попыталась адаптировать свою историю жизни в сериал для Netflix.

Американская поп-дива Мадонна рассказала, что её запланированный биографический фильм, первоначально называвшийся "Кто эта девушка?" с Джулией Гарнер в главной роли, был отложен студией Universal Studios после двух лет разработки. Об этом пишет The Independent.

По ее словам, причиной провала проекта стал "разрыв" из-за бюджетных ограничений, при этом Мадонна утверждала, что её "необыкновенная жизнь" требовала значительного бюджета, который Universal не хотела предоставлять.

Мадонна предложила снимать фильм в Сербии, чтобы сократить расходы, но, как сообщается, Universal Studios усомнилась в её готовности оставаться там длительное время и, похоже, не была склонна к этому предложению.

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После провала проекта Universal Мадонна попыталась адаптировать свою историю жизни в сериал для Netflix, но столкнулась с трудностями в получении обратно своего оригинального сценария и поиске подходящего шоураннера.

После примерно восьми-девяти месяцев разработки сериал Netflix также был отложен, что побудило Мадонну вновь сосредоточиться на музыке.

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Кинокомпания Sony Pictures Entertainment представила трейлер научно-фантастической антиутопии "Клара и Солнце" (Klara and the Sun), снятой по мотивам одноименного романа-бестселлера 2021 года британского писателя японского происхождения Кадзуо Исигуры.

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