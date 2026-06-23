Трамп советовал Зеленскому действовать более смело в отношении РФ, - Kyiv Independent

Президент США не верит, что Путин пойдет на переговоры без давления, отметил источник.

Украина после разговора президента Владимира Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом считает, что заручилась поддержкой Белого дома для кампании, направленной на принуждение России к результативным переговорам. Об этом сообщает Kyiv Independent со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По его словам, президент США в частной беседе посоветовал Зеленскому действовать "смелее".

"Трамп говорит, что на самом деле не верит, что Путин что-то сделает без давления", – отметил чиновник, осведомленный о результатах встречи Трампа и Зеленского.

Видео дня

Издание пишет, что эта информация появилась на фоне попыток Украины организовать встречу Зеленского с Путиным, которую поддержал Трамп, но продолжает отвергать Кремль. И хотя США прямо не заявляли, что поддерживают удары Сил обороны по РФ, они отмечают, что Трамп считает силу ключевым фактором в вопросе завершения войны.

"Президент (Трамп, – ред.) верит в мир через силу", – сказал изданию американский высокопоставленный чиновник, не подтвердив напрямую, одобряет ли Трамп украинские удары по РФ.

Мирные переговоры: важные новости

Напомним, ранее в РФ заявили о готовности к переговорам с Европейским союзом о завершении войны в Украине. Как отметил помощник российского диктатора Юрий Ушаков, ЕС уже пытался наладить контакты с Кремлем.

В то же время постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник заявил, что Украина может пересмотреть своё предложение России о прекращении огня вдоль линии фронта. По его словам, терпение Украины "не безгранично". Он также подчеркнул, что прекращение войны на фронте – это уже большой компромисс со стороны Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: