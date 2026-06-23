РФ потеряла 25% объема производства бензина: в Москве пошли на непопулярный шаг, - Reuters

Многие регионы России сообщают об ограничениях на продажу топлива.

В Российской Федерации рассматривают импорт топлива и соответствующие субсидии для ограничения цен. Эти меры должны по смягчить последствия перебоев с поставками бензина и дизеля, вызванных украинскими ударами по нефтеперерабатывающим заводам, пишет газета "Ведомости".

Многие регионы России сообщают об ограничениях на продажу топлива, росте цен на нефтепродукты и длинных очередях на АЗС из-за дефицита поставок.

Помимо поставок сырой нефти за рубеж, Россия обычно экспортирует различные нефтепродукты. Однако украинские удары по НПЗ вынудили Москву ввести запрет на экспорт бензина и авиационного топлива.

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Отмечается, что вопрос об импорте подняли в качестве одного из вариантов на совещании по вопросам топливных поставок, которое прошло 22 июня под председательством вице-премьера Александра Новака.

Два источника в отрасли сообщили агентству Reuters, что на совещании также рассматривался вопрос о субсидировании импортного топлива с целью ограничения цен – это чувствительный вопрос для населения и нежелательный фактор, способный спровоцировать рост инфляции.

По данным отраслевых источников, на прошлой неделе Россия потеряла около 25% своего объема производства бензина по сравнению со среднесуточным показателем за июнь 2025 года, при этом объем производства сократился до примерно 90 000 метрических тонн в сутки.

Согласно данным LSEG и рыночным источникам, экспорт нефтепродуктов из России морским транспортом в первой половине июня сократился на 15% - до примерно 3,3 млн тонн по сравнению с первой половиной мая из-за внеплановых ремонтных работ на НПЗ, вызванных неоднократными атаками беспилотников.

Дефицит топлива в России - главные новости

Дефицит бензина в РФ становится все более острым. 17 июня сообщалось, что ограничения на отпуск топлива для частных автомобилей введены уже в более чем 50 регионах страны, а также на временно оккупированных украинских территориях. При этом в трети регионов на АЗС наливают не более полного бака бензина, или 50 литров.

Кроме того, российские власти разрешили отдельным НПЗ поставлять на внутренний рынок бензин и дизель с отклонением от стандарта "Евро-5" по содержанию серы и другим показателям.

Также 17 июня стало известно, что Москва намерена импортировать топливо морским транспортом в попытке справиться с нарастающим дефицитом бензина в стране.

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