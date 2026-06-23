Расположено на территории четырех стран: какое самое длинное озеро в мире

Оно может похвастаться одной из самых богатых экосистем на Земле.

Озеро Танганьика - самое длинное пресноводное озеро в мире. Но это ещё не всё - оно также бьет рекорды и в других отношениях. Это второе старейшее (от 9 до 13 миллионов лет) озеро такого типа, второе по объёму и второе по глубине. Об этом пишет gazeta.pl.

Также оно может похвастаться одной из самых богатых экосистем на Земле. В его бассейне проживает до 10 миллионов человек - оно находится в Восточной Африке.

Озеро официально признано самым длинным в мире, что подтверждается его записью в Книге рекордов Гиннесса. Его ширина колеблется от 16 до 72 километров, и оно протекает через четыре страны: Замбию, Танзанию, Демократическую Республику Конго и Бурунди. Хотя его средняя глубина составляет 570 метров, временами она достигает рекордных 1436 метров, что обеспечивает ему первое место в Африке и второе в мире. В этом отношении его превосходит только озеро Байкал в России. Его дно находится на глубине 662 метра ниже уровня моря, что делает его криптодепрессией - впадиной, где поверхность находится выше уровня моря, а дно - ниже.

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Интересно, что озеро Танганьика уникально не только своими размерами. Оно также является домом для более чем 2000 видов, 500 из которых не встречаются больше нигде в мире. Здесь обитают крокодилы, бегемоты, различные виды птиц и, конечно же, рыбы, большинство из которых являются эндемичными.

Там обитает не менее 250 видов ярко окрашенных цихлид. Это делает Танганьику отличным местом для дайвинга и сноркелинга для многих людей. Озеро является ценным источником пищи, в том числе белка, для людей, живущих в его окрестностях.

Отмечается, что озеро Танганьика было открыто европейцами только в XIX веке, а именно в феврале 1858 года. Именно тогда английские исследователи Ричард Бертон и Джон Спик, следуя вдоль реки Нил, достигли этого района. Вдоль берегов озера растут масличные пальмы, а местные жители выращивают рис и другие культуры, а также разводят рыбу.

Необычные озера

Озеро Натрон - это мелководный, горячий, сильно щелочной водоём, расположенный на севере Танзании, недалеко от границы с Кенией.

Озеро попало в заголовки газет в 2013 году, когда фотограф Ник Брандт опубликовал книгу фотографий животных, погибших на берегу озера и затем сохранившихся в его водах. Он подбирал туши и располагал их в реалистичных позах: окаменевшая летучая мышь цепляется за ветку, жутковатый фламинго скользит по гладкой воде.

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