Денисенко во второй раз за полтора месяца уехала с возлюбленным за границу и похвасталась отдыхом

На этот раз женщина взяла сына с собой.

Актриса Наталья Денисенко отдыхает за границей – на этот раз в турецком Сиде, куда прилетела вместе со своим бойфрендом-моделью Юрием Савранским.

Фото с отпуска звезда опубликовала в своём Instagram.

Это уже вторая зарубежная поездка пары за последние полтора месяца. Если в прошлый раз они отдыхали вдвоем, то на этот раз к ним присоединился сын актрисы от бывшего партнера Андрея Фединчика.

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В сети Денисенко активно делится снимками из отпуска, на которых она купается в море и позирует в бикини.

Женщина также опубликовала фото, на котором обнимается с любимым на фоне морских волн.

Впрочем, в комментариях сразу появился вопрос: как 37-летний Савранский смог выехать за границу. Бойфренд актрисы ранее объяснял, что был уволен со службы ещё до начала полномасштабного вторжения – из-за проблем со здоровьем, подробности которых он не раскрывает.

Ранее Савранский опубликовал рекламный пост с фото их совместного отдыха, написав, что они отдыхают настолько "красиво", что это "невозможно скрыть" – и сразу же получил шквал критики в комментариях.

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