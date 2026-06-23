Президент Чехии обжаловал решение премьера не допускать его на саммит НАТО, – POLITICO

Суд должен рассмотреть этот вопрос на пленарном заседании в среду.

Президент Чехии Петр Павел подал иск против правительства, оспаривая решение премьер-министра Андрея Бабиша не включать его в состав делегации, которая примет участие в саммите НАТО в Анкаре в июле.

Как сообщает POLITICO, иск подан в Конституционный суд Чехии. В нём Павел, в частности, просит разъяснить, кто уполномочен решать, может ли глава государства присутствовать на саммите НАТО.

В заявлении президент утверждает, что Бабиш пытается "исключить" его из саммита и таким образом "ограничить роль, предоставленную ему Конституцией". Также Павел подчеркивает, что его предшественники присутствовали на всех предыдущих саммитах Альянса, как и он сам с момента вступления в должность в 2023 году.

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По данным издания, суд должен рассмотреть этот вопрос на своём пленарном заседании в среду.

В то же время Бабиш заявил, что, хотя он "уважает" решение президента подать иск, но "не считает это хорошей идеей". "Конституционным должностным лицам не пристало подавать иски друг против друга", – отметил он.

Однако Павел настаивал, что иск касается "не столько одного места на одной зарубежной встрече", сколько разделения властей.

"Если бы я не защищал эти полномочия, я бы нес определенную ответственность за то, что широко распахнул дверь для дальнейшего произвольного ограничения полномочий конституционных должностных лиц", – написал он.

Авторы называют этот спор очередной эскалацией в "сложных отношениях между двумя чешскими политиками, которые столкнулись на президентских выборах 2023 года".

Запрет Павлу на поездку на саммит НАТО: что известно и что предшествовало

Как сообщал УНИАН, согласно чешской Конституции, полномочия президентов ограничены, а внешняя политика определяется правительством. Однако с момента вступления в НАТО в 1999 году президенты почти всегда возглавляли чешские делегации на саммитах НАТО.

22 июня стало известно, что правительство решило не включать Павела, занимавшего пост председателя военного комитета НАТО с 2015 по 2018 год, в состав делегации своей страны на саммите Альянса в следующем месяце.

Бабиш, лидер популистской партии ANO, проигравший Павелу президентские выборы 2023 года, заявил, что правительство должно отстаивать свои позиции, в частности расходы на оборону.

Павел неоднократно критиковал нынешнее правительство за его решения. Так, одним из случаев стало его критическое высказывание в адрес правительства Бабиша за решение прекратить выделение средств на чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины.

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