Под Альпами Швейцария прорыла 'вторую страну': свыше 1400 туннелей спасают природу

Главной целью проекта является не удобство, а защита окружающей среды.

В Швейцарии насчитывается более 1 400 туннелей и галерей, а их общая протяженность уже превышает 2 000 километров. Сюда входят железнодорожные туннели под Альпами, автомобильные туннели на национальных автомагистралях, а также скрытые галереи для водоснабжения и электроснабжения, пишет ECOnews.

Отмечается, что самым известным элементом этого "скрытого мира" является Новое железнодорожное сообщение через Альпы (NEAT). Этот мегапроект объединяет три базовых туннеля - Лётчберг, Готтард и Ченери - в ровный железнодорожный коридор под горами.

В издании поделились, что только базовый туннель Готтард проходит под Альпами на протяжении около 57 километров и является самым длинным железнодорожным туннелем в мире. Пассажирский поезд преодолевает его примерно за 20 минут.

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Может показаться, что главной целью проекта является удобство. Однако он призван защитить окружающую среду, так как он переносит грузовые перевозки с автомобильных дорог на железную дорогу с целью защиты Альп.

В издании напомнили, что ранее по альпийским долинам с грохотом проносилось большое количество тяжёлых грузовиков. Их выхлопные газы наносили вред окружающей среде, из-за чего в 1990-х годах швейцарские избиратели одобрили Альпийскую инициативу. Это подтолкнуло страну к переводу грузовых перевозок на железную дорогу.

Ровный маршрут туннелей под горами позволяет использовать более длинные и тяжелые грузовые поезда с меньшим потреблением энергии, поскольку локомотивам больше не нужно преодолевать крутые подъемы. Исследования грузовых перевозок в еврозоне показывают, что поезда, как правило, потребляют примерно одну пятую энергии и выбрасывают примерно одну четверть парниковых газов на тонну-километр по сравнению с тяжелыми грузовиками.

В издании добавили, что в наши дни более 72% трансальпийских грузоперевозок в Швейцарии осуществляется по железной дороге. Например, в 2018 году через Швейцарские Альпы проехало около 941 000 грузовиков, что примерно на треть меньше, чем в 2000 году.

Строительство глубоких туннелей с минимальным ущербом для природы

Прокладка туннелей через гору никогда не обходится без последствий. В издании отметили, что только при строительстве Готардского базового туннеля потребовалось выкопать около 28 миллионов тонн горной породы и залить огромные объемы бетона.

Однако швейцарские проектировщики постарались свести к минимуму ущерб окружающей среде во время строительства. Например, строительные материалы по возможности доставлялись по железной дороге или морским транспортом, а строительная техника была оснащена фильтрами для улавливания твердых частиц.

Кроме того, по завершении работ были восстановлены берега рек, русла ручьев вернули в более естественное русло, а каменные стены из сухой кладки отстроили заново.

Под землей в Швейцарии строится самая большая батарея мира

Напомним, что в Швейцарии компания FlexBase строит гигантский проект проточной редокс-батареи в кантоне Аргау, планируя в конечном виде получить емкость хранилища более 2,1 ГВт·ч и выходную мощность более 1,2 ГВт. Такое масштабирование компания сравнивает с мощностью атомной электростанции Лейбштадт.

Проект строится в Технологическом центре Лауфенбурга, рядом со "Звездой Лауфенбурга" – историческим узлом взаимосвязанной энергосистемы Европы. FlexBase заявляет, что строительство центра началось весной 2025 года и объединит в себе аккумуляторное хранилище с дата-центром искусственного интеллекта с водяным охлаждением, офисами и лабораториями.

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