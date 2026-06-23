'Супергерл' и 'Соседи сверху': главные кинопремьеры этой недели

В то же время на Netflix станут доступны криминальная драма "Кодекс Данте" и комедия "Братик".

Главной премьерой этой недели в кинотеатрах Украины станет супергеройский экшн "Супергерл" по комиксам DC, который обещает киноманам совершенно новый взгляд на уже хорошо известного персонажа.

Кроме того, в полноценный прокат выйдет смелая комедийная драма "Соседи сверху" от Оливии Уайлд, а также стартует французская семейная комедия "Папа в аренду".

Тем временем, онлайн на Netflix выйдут криминальная драма "Кодекс Данте" с Оскаром Айзеком и комедия "Братик" с Джоном Синой.

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Супергерл

Supergirl (США, 2026, супергеройский/фантастика/экшн)

Второй фильм из вселенной DC от Джеймса Ганна обещает дать новый взгляд на двоюродную сестру Супермена, Кару Зор-Эл, которая выросла на обломке разрушенной планеты Криптон, и она гораздо жестче своего знаменитого кузена. По сюжету, в поисках мести Супергерл отправится в путешествие по галактике вместе со своим верным псом Крипто, а на пути ей встретятся несколько неожиданных союзников и опасных врагов.

Главную роль в картине сыграла звезда сериала "Дом дракона" Милли Алкок, которая уже появлялась в этом образе эпизодически в конце фильма "Супермен" 2025 года.

Кроме того, в фильме задействован Джейсон Момоа ("Форсаж 10", "Minecraft: Фильм", франшизы "Аквамен", "Дюна", сериал "Игра престолов"), который, правда, теперь сыграет не супергероя Артура Карри / Аквамена, а суперзлодея / антигероя Лобо – инопланетного наемника и охотника за головами с планеты Кзарния.

Также в актерский состав блокбастера вошли Ив Райдли (сериалы "Проблема трех тел", "Ведьмак"), Маттиас Схунартс ("Ржавчина и кость", "Лофт", "Девушка из Дании", "Старая гвардия"), Дэвид Крамхолц ("Гарольд и Кумар уходят в отрыв", "Оппенгеймер", сериал "Сантехники Белого дома"), Эмили Бичем ("Малыш Джо", "Круэлла", сериал "1899") и другие.

А еще в фильме ожидается камео Супермена в исполнении Дэвида Коренсвета ("Перл", "Смерчи", сериалы "Политик", "Голливуд").

Режиссером новой картины выступил Крейг Гиллеспи ("Ларс и настоящая девушка", "Ночь страха", "Я, Тоня", "Круэлла", Дурные деньги", сериал "Пэм и Томми").

Подробнее о фильме вскоре читайте в нашей отдельной рецензии.

Соседи сверху

The Invite (США, 2026, комедия/драма)

В центре сюжета этой смелой драмедии, являющейся римейком испанской комедии "Люди сверху" 2020 года, – супруги Джо и Анджела, чья страстная любовь 20-летней давности ныне превратилась в нескончаемый поток взаимных обид, обвинений и недомолвок. Ситуация достигает кульминации, когда к ним на ужин приходят соседи сверху – Пина и Хоук, которые делают им очень нескромное предложение.

Фильм является третьей полнометражной режиссерской работой американской актрисы Оливии Уайлд (после подростковой комедии "Образование" 2019 года и психологического хоррора "Не беспокойся, дорогая" с Флоренс Пью и Гарри Стайлзом 2022 года), прославившейся в "нулевых" благодаря роли "Тринадцатой" в сериале "Доктор Хаус" (2007-2012).

Главные роли в фильме исполнила сама Уайлд, которую ранее можно было увидеть в голливудских блокбастерах "Трон: Наследие" (2010), "Время" (2011), "Ковбои против пришельцев" (2011) и "Гонка" (2013), а также Сет Роген ("Интервью", "Конец света 2013: Апокалипсис по-голливудски", "Соседи", сериал "Киностудия"), Пенелопа Крус ("Все о моей матери", "Ванильное небо", "Вики, Кристина, Барселона", "Эскобар", "Параллельные матери", "Невеста") и Эдвард Нортон ("Бойцовский клуб", "Американская история Х", "Невероятный Халк", "Бердмен", "Достать ножи: Стеклянная луковица").

Мировая премьера картины, название которой переводится как "Приглашение", состоялась на крупнейшем в США кинофестивале независимого кино "Санденс" в январе 2026 года.

В настоящее время оценка фильма на IMDb составляет 7 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 93% одобрения со стороны критиков. В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 78 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Подробнее о фильме читайте в нашей отдельной рецензии.

Папа в аренду

Ceux qui comptent (Франция, 2026, комедия/драма)

Главные герои фильма – жизнерадостная мама троих детей Роза и отшельник-холостяк Жан, которые встречаются при странных обстоятельствах. Вопреки своей воле он ввязывается в безумные выходки креативной мамочки и неожиданно для себя оказывается в роли отца троих подростков.

Образы Розы и Жана в картине воплотили известные французские актеры Сандрин Киберлен ("Право "на лево", "Холостяки в отрыве", "Атака на Париж") и Пьер Лоттен ("По воле Божьей", "С приходом осени", "Фанфары").

Режиссером картины выступил французский режиссер Жан-Батист Леонетти, наиболее известный по приключенческому триллеру "Игра на выживание" 2014 года с Майклом Дугласом в главной роли.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 6,3 из 10 баллов.

Кодекс Данте

In the Hand of Dante (США, Италия, 2026, драма/криминал/триллер)

Главный герой фильма, частично вдохновленного реальными событиями, – писатель Ник Тошес, который помогает боссу мафии похитить оригинал рукописи "Божественной комедии" Данте. Параллельно картина рассказывает о создании шедевра в XIV веке.

Роли Тошеса и Данте в картине исполнил Оскар Айзек ("Ex Machina", "Дюна", "Холодный расчет", "Франкенштейн", франшиза "Звездные войны", сериалы "Лунный рыцарь", "Грызня").

Кроме того, в фильме задействованы Галь Гадот ("Чудо-женщина", "Смерть на Ниле", "Красное уведомление", "Белоснежка") и Джерард Батлер ("300 спартанцев", "Призрак оперы", "Падение Лондона", "Как приручить дракона", франшиза "Грендандия"), которые также играют различных персонажей в двух временных отрезках.

Также в фильме снялись Джон Малкович ("Империя Солнца", "Опасные связи", "Быть Джоном Малковичем", "Тень вампира", "Подмена"), Аль Пачино ("Лицо со шрамом", "Запах женщины", "Адвокат дьявола", "Ирландец", "Дом Гуччи", франшиза "Крестный отец"), Сабрина Импаччиаторе (сериал "Белый лотос"), легенда итальянского кино Франко Неро ("Джанго", "Крепкий орешек 2", "Экзорцист Ватикана"), уже упомянутый ранее в тексте Джейсон Момоа, а также культовый режиссер Мартин Скорсезе и певец Бенджамин Клементин.

Режиссером картины выступил американский художник и режиссер Джулиан Шнабель ("Баския", "Пока не наступит ночь", "Скафандр и бабочка", "Ван Гог. На пороге вечности").

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале осенью 2025 года, где он получил посредственные отзывы критиков – они в основном упрекали режиссера в том, что ему не удалось воплотить столь амбициозный и интересный замысел, и даже звездный актерский состав не помог.

На данный момент оценка фильма на IMDb составляет 4,5 из 10 баллов, тогда как на Rotten Tomatoes у него 43% одобрения от критиков.

Фильм станет доступен на Netflix с 24 июня 2026 года.

Братик

Little Brother (США, 2026, комедия)

По сюжету фильма, идеальная жизнь неприветливого риэлтора кардинально меняется, когда внезапно возвращается его сумасшедший, но чрезвычайно обаятельный "младший брат".

Главные роли в комедии исполнили актер-рестлер Джон Сина ("Бамблби", "Отряд самоубийц: Миссия на вылет", "Барби", франшиза "Форсаж", сериал "Миротворец"), комик Эрик Андре ("Счастливчик Гилмор 2", "Уличный боец", сериал "Две девицы на мели") и Мишель Монаган ("Прощай, детка, прощай", "МаХХХин", франшиза "Миссия невыполнима", сериалы "Настоящий детектив", "Белый лотос").

Режиссером картины выступил Мэтт Спайсер, который ранее в основном работал над сериалами ("Как стать Богом в Центральной Флориде", "Куколка", "Анджелин").

Фильм станет доступен на Netflix с 26 июня 2026 года.

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Кроме того, вы можете посмотреть фильмы, вышедшие в предыдущие недели, а также самые интересные сериалы июня 2026 года.

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