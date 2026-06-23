Появились впечатляющие кадры со съемок 'Одиссеи' Нолана (видео)

В украинский прокат "Одиссея" выйдет уже 16 июля 2026 года.

Накануне выхода эпического фэнтези-боевика "Одиссея" (The Odyssey) украинский прокатчик фильма B&H Film Distribution Company показал эксклюзивные кадры со съемок картины.

В частности, в ролике можно увидеть процесс съемок сцен в воде и в огне, а также масштабных сражений.

Также в ролике представлены интервью самого режиссера фильма Кристофера Нолана ("Помни", "Начало", "Интерстеллар", "Дюнкерк", "Тенет", "Оппенгеймер", трилогия "Темный рыцарь") и некоторых исполнителей главных ролей.

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"Для меня этот фильм – как бы квинтэссенция всех его (Нолана – ред.) умений и всего опыта. Здесь он предстает на вершине своего мастерства", – рассказал исполнитель роли Телемаха Том Холланд ("Человек-паук" в киновселенной Marvel).

В то же время исполнитель роли антагониста Антиноя Роберт Паттинсон ("Бэтмен", "Микки-17", "Маяк", "Тенет", "Драма", франшиза "Сумерки") заявил, что даже больше ждет выхода фильма как зритель, чем как актер.

Как сообщал УНИАН, ранее главные актеры картины поделились впечатлениями о масштабах съемок. По их словам, съемочная площадка больше напоминала историческую реконструкцию, а команда была измотана после каждого съемочного дня.

В украинский прокат "Одиссея" выйдет уже 16 июля 2026 года.

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