Тарантино назвал лучшие фильмы 2010

Режиссер Квентин Тарантино, автор "Криминального чтива", "Убить Билла" и "Бесславных ублюдков", составил двадцатку лучших фильмов 2010 году, которую возглавил мультфильм Джона Лассетера "История игрушек. Большой побег" (Toy Story 3), сообщается на сайте режиссера.

Анимации в списке вообще оказалось на удивление много: на пятом месте - вариация того же Лассетера на темы братьев Гримм "Рапунцель: Запутанная история" (Tangles), на семнадцатом - "Как приручить дракона" (How To Train Your Dragon).

На второе место попала "Социальная сеть" (The Social Network) Дэвида Финчера, объявленная лучшим фильмом года по версии лос-анджелесских, нью-йоркских и британских кинокритиков и фигурирующая в числе номинантов на все основные кинопремии.

На третьем - "Царство зверей" (Animal Kingdom) Дэвида Мишо, история про разборки между мельбурнскими криминальными группировками.

На четвертом - "Я есть любовь" (Io sono l`amore) итальянца Луки Гуаданьино, картина, участвовавшая в конкурсе кинофестиваля в Венеции, где Тарантино был председателем жюри, но не получившая ни одного приза.

Всего лишь на шестое место Тарантино определил "Железную хватку" (True Grit) братьев Коэн, вышедшую в американский прокат под Рождество и снискавшую немалый кассовый успех: сборы картины в США и Канаде превысили 86 миллионов долларов.

Свой выбор Тарантино никак не комментировал, замечает РИА "Новости". Перечень снабжен одним-единственным комментарием: в фильме "Вход в пустоту" (Enter the Void) Гаспара Ноэ, помещенном на десятое место, оказалась "лучшее за все десятилетие решение титров".