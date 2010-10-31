В Черкасской области обнаружили «прачечную» с оборотом 80 миллионов

Конвертационный центр, обращение которого в 2009-2010 годах составляло почти 83 млн. грн., обнаружили сотрудники управления налоговой милиции ГНА в Черкасской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНА, конвертационный центр создал как реально существующее предприятие 49-летний житель города, в котором директором и главным бухгалтером он выступал лично. Целью злоумышленника была конвертация денежных средств, использование документов для фиктивного формирования расходов предприятий и налогового кредита с НДС другим субъектам ведения хозяйства.

«В налоговой отчетности, которая подавалась махинатором в налоговую, отображались заведомо неправдивые сведения о приобретении товаров (работ, услуг) у фиктивных субъектов хозяйственной деятельности. Безналичные средства, которые поступали на расчетные счета участников конвертационного центра, снимались через кассы банковских учреждений наличкой и вращались в интересах заказчиков. «Судьба» конвертора составляла 4-6 % от общей суммы от проведенных операций», - отметили в пресс-службе.

Во время обыска было обнаружено и изъято компьютерную технику, первичные бухгалтерские документы, печати и чековые книжки, которые подтверждают факты конвертации средств в наличность и сотрудничества с субъектами хозяйственной деятельности, которые имеют признаки фиктивности. Кроме того, были изъяты проконвертированные наличные средства в сумме 230 тысяч гривен, которые были предназначены для последующей передачи клиентам противоправной схемы, прибавили в пресс-службе ГНА.

С целью возмещения нанесенного государству ущерба остановлены расходные операции и заблокированы средства на расчетном счете в размере 19 млн. 834 тыс. грн. Сейчас проводится следствие, во время которого будет установлен круг лиц, причастных к деятельности конвертационного центра и проведения других мероприятий, направленных на установление объективной истины по делу и взыскания средств в бюджет в счет погашения нанесенного ущерба.