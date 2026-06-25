От выбора между маслом, маргарином и спредом зависит не только вкус блюд, но и их польза.

Иногда привычные ингредиенты оказываются не такими уж взаимозаменяемыми, как кажется на первый взгляд. Так, например, спред, сливочное масло и маргарин - разница между которыми с виду практически не заметна - в готовке ведут себя совершенно по-разному. О том, что полезнее - маргарин или масло и чем от них отличаются спреды, пишут эксперты из портала The Pioneer Woman.

Спред или маргарин - что лучше для выпечки

Прежде всего стоит уточнить, чем отличается масло от маргарина: первое, как очевидно из названия, получают из молочных сливок, тогда как основой маргарина служат растительные масла. Спреды же, в свою очередь, содержат смесь масел в разной концентрации и большое количество воды.

Все эти продукты, несмотря на внешнюю схожесть, по-разному отражаются не только на вкусе блюд, но и на их конечной пользе.

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Причем чтобы понять, что лучше - спред или маргарин, достаточно лишь посмотреть на их состав: масло и маргарин должны соответствовать определенным требованиям по содержанию жира, тогда как у спредов таких строгих рамок нет, поскольку их чаще делают для намазывания на хлеб, а не для приготовления блюд.

Это следует помнить, выбирая спред или маргарин для выпечки, так как именно содержание жира отвечает за структуру теста, мягкость, румяную корочку и вкус.

Например, при взбивании масла с сахаром в массе удерживается воздух, благодаря чему выпечка становится более нежной. И если заменить масло или маргарин спредом с высоким содержанием воды, результат может оказаться непредсказуемым: печенье может расплыться, кексы – стать сухими или плохо подрумяниться.

Поэтому большинство рецептов рассчитано именно на сливочное масло или твердый маргарин.

Но если же вы знаете, что лучше - маргарин или спред, и все-таки хотите купить последний, при выборе важно обращать внимание на содержание насыщенных жиров: желательно, чтобы оно было минимальным, в идеале – менее 10% от суточной нормы.

Что лучше - маргарин или сливочное масло

Если вы когда-либо задавались вопросом, можно ли маргарин использовать вместо сливочного масла, то следует понимать, что ответ зависит прежде всего от ваших целей.

Так, если вас интересует, чем отличается маргарин от масла в выпечке и при готовке блюд, то во многих рецептах они считаются вполне взаимозаменяемыми (разве что маргарин зачастую более соленый). Однако если вам важнее влияние на здоровье, и в частности на сердце, то здесь ужедействительно можно выделить одного победителя.

По словам исследователей из Mayo Clinic, маргарин в большинстве случаев считается более благоприятным для сердца вариантом, так как в нем преобладают ненасыщенные жиры, тогда как сливочное масло, напротив, содержит в основном насыщенные жиры животного происхождения.

Причем замена насыщенных жиров на ненасыщенные может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний, так как они по-разному влияют на уровень холестерина в организме. В частности, растительные масла помогают уменьшать общий уровень холестерина и липопротеинов низкой плотности, так называемого "плохого" холестерина.

Однако даже зная, что лучше - маргарин или масло, стоит иметь в виду, что не все продукты обладают одинаковым составом. Так, в Украине все еще могут встречаться маргарины с трансжирами, пусть и в ограниченном количестве, которые повышают риск заболеваний сердца.

В целом, состав маргарина может заметно различаться в зависимости от используемых масел и рецептуры, но важно запомнить - чем тверже его консистенция, тем, как правило, выше в нем доля насыщенных жиров. Поэтому твердые маргарины в форме бруска обычно менее предпочтительны для ежедневного употребления, чем мягкие или жидкие варианты.

Также, конечно, важно помнить, что даже более "полезный" маргарин остается высококалорийным продуктом, поэтому его употребление следует контролировать.

В итоге маргарин лучше подходит для ежедневного использования, сливочное масло – скорее как редкий продукт для вкуса, а спреды – для бутербродов.

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