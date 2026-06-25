Какой белок стоит употреблять для здорового старения: диетолог рассказал о полезном продукте

Белок является важным элементом рациона питания.

Белок играет важную роль в здоровом старении. Несмотря на то, что многие продукты могут помочь вам удовлетворить потребность в белке, лосось выделяется благодаря сочетанию высококачественного белка, омега-3 жирных кислот и витамина D. Об этом пишет verywell health со ссылкой на диетолога.

Какой белок лучше всего подходит для здорового старения?

Лосось является оптимальным источником белка для здорового старения. Помимо хорошего питательного состава, включающего незаменимые жирные кислоты

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"Лосось также часто входит в состав противовоспалительных и средиземноморских диет, которые благодаря своим полезным для здоровья свойствам постоянно входят в число лучших моделей питания", - утверждают в материале.

Почему лосось является лучшим источником белка для здорового старения?

Пищевая ценность лосося делает его очень полезным для здорового старения. Содержание омега-3 и витамина D в этой рыбе обеспечивает дополнительные преимущества для здоровья и защиту от возрастных заболеваний, таких как сердечные болезни, когнитивный спад, саркопения и остеопороз.

Здоровье сердца

Употребление лосося связано со снижением риска сердечных заболеваний и инсульта. Употребление рыбы с высоким содержанием омега-3 жирных кислот снижает уровень триглицеридов и увеличивает размер частиц липопротеидов высокой плотности у людей с сердечными заболеваниями.

Здоровье мозга

Регулярное употребление жирной рыбы, такой как лосось, последовательно связывают с лучшими когнитивными показателями, замедлением когнитивного спада и нейропротекторными эффектами.

Здоровье мышц

"Исследования показывают, что регулярное употребление жирной рыбы, такой как лосось, может способствовать поддержанию мышечной массы и предотвращению саркопении. Лосось содержит омега-3 жирные кислоты, витамин Е и витамин D, которые влияют на здоровье мышц и необходимы для их нормального функционирования. Белок рыбы также играет важную роль: некоторые исследования указывают, что употребление большего количества жирной рыбы может быть связано с большей мышечной силой", - добавляют в материале.

Здоровье костей

Более высокое потребление омега-3 жирных кислот в рационе связано со сниженным риском остеопороза. Омега-3 жирные кислоты поддерживают здоровье костей, улучшая всасывание кальция в кишечнике. Кроме того, противовоспалительные свойства омега-3 жирных кислот влияют на скорость обмена веществ в костях, обеспечивая лучшую защиту от потери костной массы.

Другие советы по здоровью

Кроме того, ученые рассказали, с чем следует сочетать куриную грудку для здорового питания. По их словам, в список таких продуктов вошли картофель, листовые овощи, фасоль и другие.

Кроме того, исследователи выяснили, что грецкие орехи могут способствовать лучшему сну. Чтобы изучить связь между грецкими орехами и сном, ученые привлекли 76 молодых людей в возрасте 20-35 лет к участию в 18-недельном исследовании.

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