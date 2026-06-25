Как правило, даже при отсутствии работы человек обязан выплачивать алименты, однако закон предусматривает ряд исключений.

Потеря работы не освобождает родителей от обязанности содержать детей, а задолженность по выплате алиментов, как известно, может привести к серьезным юридическим последствиям. Однако многие люди задаются вполне логичным вопросом: что будет, если плательщик официально не трудоустроен и не имеет достаточных средств для уплаты алиментов?

Адвокат А.О. EvrikaLaw Ольга Брус рассказала в комментарии УНИАН, как начисляют алименты безработному, с каких выплат их могут взыскивать и что делать в случае уклонения от уплаты.

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Должен ли платить алименты безработный – когда их можно отсрочить

Как отметила эксперт, отсутствие работы не освобождает человека от обязанности выплачивать алименты, однако в некоторых случаях плательщик может обратиться в суд с просьбой изменить условия их выплаты:

"Когда из-за серьезного заболевания или полученного увечья человек не способен полноценно функционировать, он может обратиться в суд, чтобы урегулировать этот вопрос".

Так, например, если лицо документально подтвердит, что значительная часть его дохода тратится на лечение или реабилитацию, суд может уменьшить размер текущих алиментов, а также частично или полностью освободить лицо от уплаты уже накопленной задолженности, если она возникла вследствие тяжелой болезни.

Также по взаимному согласию родителей может быть скорректирован порядок выплаты алиментов безработному – в частности, денежные выплаты могут быть заменены передачей ребенку доли в жилье или другой недвижимости.

Иными словами, сама по себе утрата трудоспособности не всегда автоматически освобождает человека от уплаты алиментов: окончательное решение зависит от конкретных обстоятельств дела и может приниматься как по договоренности между родителями, так и в судебном порядке.

Сколько обязан платить алименты безработный – как определяется сумма

Специалист подчеркнула, что размер выплат может определяться либо в виде фиксированной суммы, либо как доля от дохода – и если человек не работает, для расчета берется средняя заработная плата в регионе.

К тому же, по её словам, при определении размера алиментов учитываются не только официальные доходы, но и другие условия, в частности фактическое материальное положение плательщика.

Так, например, если человек официально не работает, но приобретает недвижимость, автомобили, часто путешествует или имеет расходы, не соответствующие его заявленному финансовому положению, все это может повлиять на размер алиментов, выплачиваемых безработным, и стать основанием для увеличения суммы выплат:

"В таком случае нужно собрать сведения о приобретенном имуществе, о пересечении границы и другие материалы, подтверждающие фактическое финансовое положение человека".

Впрочем, обычно на одного ребенка взимается четверть дохода, на двоих детей – треть, а на троих и более – половина заработка. При этом закон устанавливает минимальный размер алиментов: они не могут быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

В 2026 году этот показатель составляет 2817 гривень для детей в возрасте до шести лет и 3512 гривень – для детей от шести до 18 лет. Соответственно, минимальные суммы алиментов составляют от 1408,5 до 1756 гривень в зависимости от возраста ребенка.

Как платить алименты безработному человеку – советы плательщику

Когда человек теряет работу и хочет пересмотреть размер алиментов, сделать это можно либо по договоренности между родителями, либо через суд.

Так, если алименты были установлены как доля от дохода (например, 25% заработка на одного ребенка), то после перехода на менее оплачиваемую работу их размер автоматически изменяется в соответствии с новой зарплатой. Хотя эксперт отметила, что сумма все равно не может быть ниже установленного законом минимума.

А вот если суд изначально определил алименты в фиксированной сумме (например, 10 тысяч гривень ежемесячно), а плательщик больше не имеет возможности выплачивать их в полном объеме, для изменения размера выплат необходимо будет обращаться в суд.

Когда же дело дойдет до судебного разбирательства, нужно предоставить доказательства: например, документы, подтверждающие состояние здоровья, степень утраты трудоспособности, профессию и то, насколько именно эти обстоятельства влияют на возможность зарабатывать.

Кроме того, важно, в частности, и то, как начисляются алименты безработному, поскольку, по словам специалиста, они могут удерживаться не только из заработной платы, но и из других видов доходов.

Так, в соответствии с Перечнем видов доходов, учитываемых при определении размера алиментов (утвержденным постановлением КМУ от 26 февраля 1993 года № 146), алименты удерживаются, в частности, из:

всех видов заработка и дополнительного вознаграждения;

пенсий (за исключением надбавок к пенсии, выплачиваемых лицам с инвалидностью I группы на уход за ними);

пособий по государственному социальному страхованию;

пособий по временной нетрудоспособности;

пособий по безработице.

Вместе с тем закон ограничивает размер некоторых отчислений: с пенсии, например, не могут взыскать более 50% выплаты, тогда как для обычных зарплат этот лимит выше и достигает 70%.

Что делать, если безработный не платит алименты – советы получателю

Прежде всего, следует помнить, что согласно Семейному кодексу Украины в случае возникновения задолженности получатель алиментов имеет право на взыскание неустойки (пени) в размере 1% от суммы неуплаченных выплат за каждый день просрочки. Для этого необходимо подать отдельный иск с расчетом задолженности, предоставленным исполнительной службой.

При этом общий размер пени, по словам специалиста, не может превышать 100% суммы задолженности.

А вот если безработный уклоняется от уплаты алиментов, закон предусматривает уже на порядок больше мер воздействия. Как отметила адвокат, когда счета должника уже арестованы, а долг превышает сумму выплат за три месяца, взыскание может осуществляться со всех банковских счетов, о которых известно государственному исполнителю.

Кроме того, если задолженность превышает размер трехмесячных платежей, государственный исполнитель имеет право обратить взыскание не только на доходы, но и на имущество должника. В рамках этой процедуры он выносит соответствующее постановление и вносит информацию о должнике в Единый реестр.

"На имущество должника может быть наложен арест, после чего им будет невозможно свободно распоряжаться. А попадание в Реестр должников может затруднить получение кредитов".

В случае значительной задолженности имущество должника могут реализовать через аукцион, а полученные средства направить на погашение задолженности по выплате алиментов.

Если же задолженность по алиментам превышает выплаты за четыре месяца, к человеку могут применить дополнительные ограничения. В частности, ему могут временно запретить выезд за границу, управление транспортными средствами и пользование оружием.

Таким образом, понимая, должен ли безработный платить алименты и что делать, если плательщик уклоняется от уплаты, вы сможете своевременно защитить права ребенка, действуя при этом в соответствии с требованиями закона.

справка Ольга Брус адвокат Опытный адвокат с многолетним опытом и практикой работы в гражданском и хозяйственном праве. Окончила Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого по специальности правоведение. Ныне ведет частную практику в сфере гражданского и хозяйственного права, деятельности ломбардов, специализированного коворкинга, аренды недвижимого имущества, договорного права.

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