Синоптик Диденко назвала даты, когда в Украине будет самая сильная жара

Жара в Украине набирает обороты.

Еще сегодня в Украине ожидается классическая летняя погода, а уже на выходных жара усилится до палящих +37°. Об этом на своей странице предупредила известная синоптик Наталья Диденко.

"Ближе к выходным жара начнёт набирать обороты. Внимание. Самая сильная жара в Украине ожидается в воскресенье-понедельник-вторник, 28-30 июня, максимально +31...+35 градусов, местами до +35...+37 градусов!" – предупредила эксперт.

Она пояснила, что сильная жара, которая сейчас царит на западе Европы, к концу текущей недели и в начале следующей распространится практически на весь континент.

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Особенно жарко уже будет через пару дней в большинстве европейских стран, когда температура воздуха превысит +35...+37 градусов или даже выше.

"Первыми в Украине сильную жару почувствуют жители западных областей, однако практически повсеместно к выходным жара усилится", – подчеркивает Наталья Диденко.

Погода 25 июня

Сегодня в Украине еще ожидаются прекрасные +24...+29 градусов, а на юге и в Закарпатье температура поднимется до +27...+31.

Локальные грозовые дожди пройдут на севере, востоке и в центральной части страны. На юге и западе Украины будет без осадков.

В Киеве 25 июня – местами возможен дождь, гроза. Температура воздуха пока комфортная, +26...+27 градусов.

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