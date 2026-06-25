В Харькове срочно объявили I уровень опасности: что происходит (инфографика)

Синоптики предупреждают о морозах.

В Харькове на 25 июня срочно объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический центр Харьковской и Луганской областей.

По данным синоптиков, погода ухудшится уже в ближайшее время.

"В ближайший час и до конца суток 25 июня по городу ожидается гроза, по области – грозы, днем местами град, шквал 15–20 м/с", – говорится в прогнозе.

Видео дня

Из-за непогоды в Харьковской области введен I уровень опасности, желтый.

По прогнозу синоптиков, 25 июня в Харьковской области ожидается переменная облачность. В некоторых районах возможны небольшие кратковременные дожди и грозы. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха днем по области +23°...+28°, в Харькове термометры покажут +25°...+27°.

26 июня сохранится переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер 5–10 м/с. Ночью столбики термометров будут показывать +12°...+17°, а днем воздух прогреется до +21°...+26°.

27 июня ночью существенных осадков не предвидится, однако днём местами возможны кратковременные дожди и грозы. Ветер сменится на северный и усилится до 7–12 м/с. Температура воздуха ночью составит +10°...+15°, днем +21°...+26°.

Похожей будет погода и 28 июня. Ночью осадков не ожидается, а днем в некоторых районах возможны кратковременные дожди и грозы. Температура ночью будет колебаться от +10° до +15°, днем – от +21° до +26°.

Вас также могут заинтересовать новости: