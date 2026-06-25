Сильнейшее за 100 лет землетрясение всколыхнуло Венесуэлу: жертв может быть сотни тысяч

Землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли в Венесуэле, вызвав разрушения в Каракасе и других регионах страны.

В Венесуэле начались спасательные работы после двух мощных землетрясений, которые произошли днём 24 июня. По данным Геологической службы США, сначала был зафиксирован толчок магнитудой 7,2 примерно в 160 километрах к западу от Каракаса, а менее чем через минуту произошло второе землетрясение магнитудой 7,5.

Как пишет Reuters, Наиболее серьёзные разрушения зафиксированы в столице страны. В нескольких районах Каракаса обрушились жилые здания. По предварительным данным местных властей, погибли как минимум четыре человека, более двадцати получили травмы и были госпитализированы. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей, которые могут оставаться под обломками.

"Вероятны большие жертвы и обширные разрушения, и катастрофа, вероятно, будет масштабной", – заявили в Геологической службе США, первоначально оценив число погибших в диапазоне от 10 000 до 100 000 человек.

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Очевидцы рассказывают, что землетрясение сопровождалось сильным грохотом, а жители в панике покидали дома и офисы. Многие сравнивают произошедшее с разрушительным землетрясением 1967 года, которое также затронуло Каракас.

Из-за повреждений временно закрыт крупнейший аэропорт страны в Майкетии. Власти отменили занятия в учебных заведениях до конца недели для оценки ущерба. Больницы переведены на усиленный режим работы и готовятся принимать новых пострадавших.

Первоначально была объявлена угроза цунами, однако позже предупреждение отменили. По данным служб гражданской защиты, нефтяная инфраструктура Венесуэлы серьёзно не пострадала, хотя энергетические компании продолжают проверку объектов. Эксперты отмечают, что длительные перебои с электроснабжением могут временно повлиять на добычу нефти.

Венесуэла находится в сейсмически активной зоне на границе Карибской и Южноамериканской тектонических плит. Исторически страна уже переживала разрушительные землетрясения, одно из которых в 1812 году унесло около 30 тысяч жизней.

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