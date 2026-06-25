США сняли санкции с семи российских граждан и двух судов: опубликован список

Из санкционного списка также исключены две турецкие компании.

США отменили часть антироссийских санкций. Министерство финансов США опубликовало список, в который вошли семь российских граждан, два судна и две турецкие компании.

При этом в сообщении о причинах такого решения ничего не указано.

В частности, из списков граждан особых категорий и запрещенных лиц (SDN) были исключены семь россиян:

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Иван Потанин (сын олигарха Владимира Потанина, главы концерна "Норильский никель");

Герман Белоус (заместитель председателя правления АО АКБ "Новикомбанк");

Ирина Кремлева (член правления ПАО "Банк ФК "Открытие");

Виктор Николаев (член правления ПАО "Банк ФК "Открытие");

Надежда Черкасова (член правления ПАО "Банк ФК "Открытие");

Михаил Клюкин (член Наблюдательного совета ПАО "Совкомбанк");

Максим Смирнов (гражданин РФ).

Также из санкционного списка исключили два судна – "Геннадий Егоров" и "Вячеслав Аршинов". Это сухогрузы, связанные с государственной транспортной лизинговой компанией РФ.

Из списка также исключили две турецкие компании: производителя лифтов IDA Asansor, которого обвиняют в обходе санкций и поставках грузов российской оборонной промышленности, и Dein Danismanlik Pazarlama Ve Ticaret Anonim Sirketi.

Трамп верит в победу Украины

Издание FT отмечало, что американский лидер был очень воодушевлен и вдохновлен недавней кампанией Украины по нанесению ударов по целям на территории России.

После встречи с Зеленским на полях саммита G7 Трамп стал более склонным к поставкам Украине ракет-перехватчиков для Patriot, а также к предоставлению Украине лицензии на производство американских ракет. Он также, вероятно, готов оказывать давление на Россию с целью прекращения войны.

Кроме того, во время последнего разговора с журналистами Трамп похвалил Зеленского, отметив, что дела у президента Украины идут очень хорошо и он "держится молодцом".

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