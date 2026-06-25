Украина будет превентивно бить по объектам, которые Россия использует для войны, - Зеленский

Президент поручил это украинским спецслужбам и армии.

Украина будет наносить превентивные удары по объектам, которые РФ использует для ведения войны. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении, в то время как Киев усиливает атаки на энергетическую инфраструктуру, пытаясь заставить Москву сесть за стол переговоров, передает Reuters.

"Я поручил нашим спецслужбам и вооруженным силам принимать превентивные меры против объектов, которые Россия использует для расширения своих военных действий", - заверил глава государства.

Reuters напомнило, что в среду украинские дроны обесточили крупнейший город в оккупированном Россией Крыму и нанесли удары по объектам в центральной и южной России, в то время как топливный кризис усугублялся в результате ударов Киева по нефтеперерабатывающим заводам и энергетическим объектам.

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Как сообщили источники в отрасли, московский нефтеперерабатывающий завод не будет работать шесть месяцев после серьезных повреждений, нанесенных украинскими БпЛА, из-за чего затрудняются усилия РФ по преодолению дефицита топлива в крупнейшей стране мира.

"В мае производство нефтепродуктов и кокса в России упало на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ускорив темпы падения по сравнению с предыдущими периодами, как свидетельствуют редкие официальные данные, опубликованные в среду. Россия, третий по величине производитель нефти в мире, перестала публиковать большую часть данных о добыче и экспорте нефти после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году", - подчеркнули в материале.

Удары по РФ - последние новости

Ранее аналитики сообщали, что Украина уничтожает центры спутниковой связи армии РФ. Цель этого - сделать невозможным использование российских геостационарных спутников связи "Экспресс".

На этом фоне стало известно, что Силы обороны Украины успешно атаковали уже два центра космической связи в России - "Дубну" в Московской области и "Владимир" в Владимирской области.

Также СМИ писали, что на фоне украинских ударов в Кремле заговорили о переносе выборов в Госдуму. Источники изданий сообщают, что "разговоры о переносе, а на самом деле - об отмене в ближайшей перспективе" начались еще весной 2026 года, а значительно усилились - после атак украинских беспилотников на Москву.

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