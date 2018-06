Сингапурская биржа купила Австралийскую биржу ценных бумаг

Сингапурская биржа (Singapore Exchange) достигла соглашения о приобретении Австралийской биржи ценных бумаг ( ASX Ltd ) за 8,26 млрд долл. По условиям сделки Singapore Exchang заплатит 22 долл. и 3,47 своих акций за каждую бумагу ASX Ltd, сообщает Associated Press.

Singapore Exchange образована в 1999 г. путем слияния Сингапурской фондовой биржи и Сингапурской валютной биржи. Торги на бирже проводятся только в электронном режиме. Среди обращающихся инструментов - акции, облигации, варранты, деривативы. Singapore Exchange входит в Федерацию фондовых бирж Азии и Океании.