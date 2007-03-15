Верка Сердючка ввела в транс немецких рокеров и вызвала протест церкви

Опасения, что стеб Верки Сердючки не поймут, а следовательно не оценят зрители Евровидения из западноевропейских стран, опровергли жители Кельна. С недавних пор веселые обитатели рейнской метрополии лихо танцуют под песню «Гоп-гоп». Несмотря на то, что местная церковь возмущается непотребным текстом. Правда, в последнем Андрей Данилко не виноват.

А виноваты звезды роковой сцены — группа Brings. Именно они — ветераны рок-н-ролла с 20-летним стажем — озвучили украинский хит на местном кельнском диалекте. «Кто бы мог подумать! Кельнских рокеров Brings очаровал украинский транс!»— удивляется местная бульварная газета Express.

А все началось с украинской свадьбы в местечке Геннеф под Кельном. «Там был наш продюсер Гельмут Руссманн. В финале были танцы, — рассказывает лидер группы Петер. — Песня «Гоп-гоп» так понравилась Гельмуту, что он выразил восхищение диджею: «Парень, песня просто класс!» А у диджея был при себе лептоп, и он тут же «нарезал» сердючкин хит на диск. Когда мы прослушали диск и узнали, чья это вещь, то попросили разрешения спеть ее на кельнском диалекте или же немецком».

Правда, заморачиваться с переводом текста рокеры не стали. Да и сложно перевести, чтобы было понятно сердючкино: «Никто меня не любит, никто не приласкает, пойду я у садочек, наемся червячков! А червячки чудови, такие кольорови, я положу их в ротик и тихо «ням, ням, ням!» Музыканты Brings придумали свой текст. Но этот кельнский аналог вызывал скандал с наркотическим привкусом. «Дело в том, что мы поем не «Гоп-гоп-гоп», а «Хай! Хай! Хай!» — продолжает Петер. — Это игра слов. Сейчас у нас очень популярно английское приветствие Hi. А когда человек курит траву, ему говорят: «Du bist high», то есть «Ты торчишь». Это мы и обыграли в нашем тексте. И сразу завопила католическая церковь: «На помощь! Наркотики!».

Дело