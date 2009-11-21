Госфинмониторинг приготовил более 900 дел по отмывке денег

Государственный комитет финансового мониторинга Украины (Госфинмониторинг) по результатам анализа полученных сообщений относительно финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, направил правоохранительным органам за 10 месяцев текущего года 933 обобщенных и дополнительных обобщенных материалов относительно финансовых операций, которые могут быть связанные с отмыванием преступных доходов.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Госфинмониторинга со ссылкой на председателя Комитета Игоря ЧЕРКАССКОГО, переданном агентству УНИАН.

В частности, в Генеральную прокуратуру Украины передано 30 материалов, Государственную налоговую администрации Украины - 299, Министерство внутренних дел Украины - 302, Службу безопасности Украины - 302.

Основанием для формирования обобщенных материалов стали свыше 150 тыс. сообщений о сомнительных финансовых операциях, полученные Госфинмониторингом.

Наибольшее количество материалов находится на рассмотрении у правоохранительных органов Киева, Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Одесской областей.

Сообщается также, что по результатам рассмотрения или при использовании материалов Комитета и принятых оперативно-розыскных мер, на протяжении текущего года возбуждено 400 уголовных дел. В суды направлено 116 уголовных дел, вынесены обвинительные приговоры по 85 уголовным делам.