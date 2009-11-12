В Украине за минувшие сутки произошло 687 ДТП: 16 погибших, 110 - раненых

В Украине за минувшие сутки произошло 687 дорожно-транспортных происшествий, в которых 16 человек погибли, 110 - ранены.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Департамента ГАИ Министерства внутренних дел Украины.

В частности, в Киевской области, вблизи села Антоновка Сквирского района, водитель автомобиля “ВАЗ 21099” на закруглении автодороги по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем “Skania” с полуприцепом, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель и двое пассажиров автомобиля “ВАЗ” от полученных травм скончались.

А в Севастополе вечером столкнулись два маршрутных автобуса. Водитель автобуса “Богдан А-09201”, двигаясь по ул. Пожарова в направлении площади Восставших, не выбрал безопасную скорость и дистанцию и совершил столкновение с автобусом „Mersedes-BENZ 312 D”, который двигался впереди в попутном направлении.

На момент совершения аварии в обоих автобусах находилось 35 пассажиров. В результате ДТП трое пассажиров автобуса “Mersedes” получили телесные повреждения.