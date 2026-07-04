Зальет дождями и побьет градом: часть Украины 4 июля накроет ненастье (карта)

В Украине 4 июля будет непогода. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
Так, по данным синоптиков, сегодня днем на Левобережье пройдут грозы.
Также в восточных, юго-восточных и Сумской областях пройдут сильные дожди, местами град и шквалы со скоростью 15-20 м/с.
Из-за непогоды в указанных областях синоптики объявили I уровень опасности.
Погода 4 июля
4 июля в Украине ожидается переменная облачность.
Днём по всей стране, кроме юго-запада, пройдут умеренные, местами сильные дожди, грозы. Кое-где также ожидается град и шквалы со скоростью 15–20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 7–12 м/с.
Температура днем +21°...+26°, на юге и востоке +26°...+31°.
В Киевской области сегодня также будет переменная облачность. Ночью дождь, гроза, а днем уже преобладает погода без осадков. Ветер в столице будет северо-западный, 7–12 м/с. Температура по области +21°...+26°, в Киеве термометры покажут +22°...+24°.
Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Диденко, 4 июля грозовые дожди, местами сильные ливни и шквалы пройдут в большинстве областей Украины. На западе страны дожди возможны только на Волыни и в Ровенской области.
5 июля дожди и грозы будут локальными, а на юге и в центре вероятность осадков меньше.
Ветер на выходных будет умеренным, но порывистым.