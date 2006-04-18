Последствия Чернобыльской аварии сильно недооценены

Долгосрочные последствия чернобыльской аварии для здоровья людей сильно недооценены, утверждает международная экологическая организация Greenpeace.

В обнародованном сегодня "Гринписом" докладе говорится, что недавние исследования подтверждают: чернобыльская радиация стала - или станет в будущем - причиной 100 тысяч смертных случаев от рака, а официальные данные, которыми оперирует Международное агентство ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) - это огромная недооценка человеческих страданий.

Как сообщили УНИАН в Центре современного искусства при НаУКМА, сегодня на пресс-конференции в Киеве представители Greenpeace заявили, что «данные доклада опровергают мнение МАГАТЭ о том, что последствия для здоровья людей в результате аварии на ЧАЕС оказались не столь значительными, как сначала считали».

Экологическая организация подчеркивает, что радиация поражает иммунную и дыхательную системы, систему кровообращения, а также вызывает увеличение эмбриональных дефектов и родовых травм.

По данным «Гринписа», количество заболеваний раком резко возросло в Украине и Беларуси. В Беларуси между 1990 и 2000 гг. наблюдалось увеличение раковых заболеваний на 40%, а в Гомельской области – на 52%. В Украине был 12% подъем уровня раковых заболеваний, при этом в Житомирской области смертность возросла почти троекратно.

Кроме непосредственного воздействия радиации, здоровье людей, попавших под Чернобыльское облако, подверглось серьезному испытанию целым комплексом социально-экономических проблем: потеря земли, переселение (более 300 тыс. человек), экономический кризис, нехватка адекватной информации, подчеркивают в «Гринписе».