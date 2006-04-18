До конца недели - дождь

19 апреля на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается облачная погода с прояснениями. В западных, а днем местами и в северных, Винницкой и Одесской областях небольшие, в Карпатах умеренные дожди, местами грозы. На остальной территории без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 14-19°, на побережье морей 10-15°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

20-21 апреля переменная облачность. В Крыму, южных, 21 апреля и в восточных областях пройдут умеренные дожди, на остальной территории - небольшой дождь (только на севере Левобережья, а 20 апреля и в восточных областях без осадков).

В Украине отдельные грозы. Ветер преимущественно восточный, в западных областях северный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°, в восточной части местами 20-22°; в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем 4-9°.

22-23 апреля в западной половине страны прекращение осадков, на остальной территории дождь, преимущественно небольшой. Температура ночью 4-9°, в восточных областях до 11° тепла (в западных областях 1-6° тепла); днем 13-19°.

В г. Киеве и области 19 апреля облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем местами небольшой дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 15-17°; по области ночью 3-8° тепла, днем 14-19°.

20-21 апреля переменная облачность. Ночью 20 апреля без существенных осадков, в остальное время местами (днем 21 апреля повсюду) небольшой дождь, отдельные грозы. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 13-18°.

22-23 апреля ожидается прекращение осадков. Температура существенно не изменится.