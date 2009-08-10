Fitch: реструктуризация долгов Нафтогаза не является дефолтом
Но может вызвать негативные настроения
Вынужденная реструктуризация долгов НАК «Нафтогаз Украины» не является дефолтом, хотя этот факт может вызвать негативные настроения среди инвесторов внутри страны.
Об этом сказано в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings, текстом которого располагает УНИАН.
«Платеж украинского правительства по суверенным евробондам на сумму 500 млн. долл. 5 августа свидетельствует о том, что его способность и желание обслуживать государственный долг остается в силе, будучи поддержан финансовой помощью МВФ», - считает директор аналитической группы Fitch по суверенным рейтингам Эндрю КОХУН.
Кроме того, он добавил, что платежеспособность по украинским «суверенам» остается под давлением глубокого экономического и финансового кризиса, и, кроме того, неуверенности властей в способности выполнить предложенную МВФ программу в преддверии президентских выборов, назначенных на январь 2010 года.
Как сообщал УНИАН, 30 июля Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента НАК «Нафтогаз Украины» в иностранной и национальной валюте с уровня «B-« до «CC». Агентство оставило рейтинги в списке Rating Watch, прогноз – «негативный».
Fitch одновременно понизило приоритетный необеспеченный рейтинг еврооблигаций компании, выпущенных на сумму 500 млн. долл., с уровня «B» до «CC» и также оставило рейтинг в списке Rating Watch с «негативным» прогнозом, рейтинг возвратности активов по еврооблигациям – «RR4».
Напомним, 5 июля исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сказал журналистам, что убежден в необходимости реструктуризации задолженности НАК «Нафтогаз Украины».
«С учетом того, что выплаты приходятся на конец сентября, мы будем ускорять эту работу (по реструктуризации евробондов), - сказал он. - К сожалению, сейчас переговорный процесс по привлечению ресурсов с Еврокомиссией и международными финансовыми организациями идет, но временные перспективы там непонятны. Я уверен, что реструктуризация этой задолженности НАК необходима».
Ранее правительство Украины дало официальное поручение Министерству финансов и НАК «Нафтогаз Украины» принять меры по реструктуризации задолженности госхолдинга по внешним займам и снижению стоимости обслуживания предоставленных ему кредитов, что привело к резкому росту доходности еврооблигаций компании.
Украина на прошлой неделе провела ряд выплат по внешним долгам, получив очередной транш кредита Международного валютного фонда в 3,3 млрд. долл. Еще 1,7 млрд. долл. Украине должны предоставить, согласно достигнутой договоренности, другие международные финансовые институты.
Еврооблигации НАК «Нафтогаз Украины» были выпущены в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл., погашение состоится 30 сентября 2009 года.
НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.
НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.