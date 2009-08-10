Fitch: реструктуризация долгов Нафтогаза не является дефолтом

Вынужденная реструктуризация долгов НАК «Нафтогаз Украины» не является дефолтом, хотя этот факт может вызвать негативные настроения среди инвесторов внутри страны.

Об этом сказано в сообщении международного рейтингового агентства Fitch Ratings, текстом которого располагает УНИАН.

«Платеж украинского правительства по суверенным евробондам на сумму 500 млн. долл. 5 августа свидетельствует о том, что его способность и желание обслуживать государственный долг остается в силе, будучи поддержан финансовой помощью МВФ», - считает директор аналитической группы Fitch по суверенным рейтингам Эндрю КОХУН.

Кроме того, он добавил, что платежеспособность по украинским «суверенам» остается под давлением глубокого экономического и финансового кризиса, и, кроме того, неуверенности властей в способности выполнить предложенную МВФ программу в преддверии президентских выборов, назначенных на январь 2010 года.

Как сообщал УНИАН, 30 июля Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента НАК «Нафтогаз Украины» в иностранной и национальной валюте с уровня «B-« до «CC». Агентство оставило рейтинги в списке Rating Watch, прогноз – «негативный».

Fitch одновременно понизило приоритетный необеспеченный рейтинг еврооблигаций компании, выпущенных на сумму 500 млн. долл., с уровня «B» до «CC» и также оставило рейтинг в списке Rating Watch с «негативным» прогнозом, рейтинг возвратности активов по еврооблигациям – «RR4».

Напомним, 5 июля исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ сказал журналистам, что убежден в необходимости реструктуризации задолженности НАК «Нафтогаз Украины».

«С учетом того, что выплаты приходятся на конец сентября, мы будем ускорять эту работу (по реструктуризации евробондов), - сказал он. - К сожалению, сейчас переговорный процесс по привлечению ресурсов с Еврокомиссией и международными финансовыми организациями идет, но временные перспективы там непонятны. Я уверен, что реструктуризация этой задолженности НАК необходима».

Ранее правительство Украины дало официальное поручение Министерству финансов и НАК «Нафтогаз Украины» принять меры по реструктуризации задолженности госхолдинга по внешним займам и снижению стоимости обслуживания предоставленных ему кредитов, что привело к резкому росту доходности еврооблигаций компании.

Украина на прошлой неделе провела ряд выплат по внешним долгам, получив очередной транш кредита Международного валютного фонда в 3,3 млрд. долл. Еще 1,7 млрд. долл. Украине должны предоставить, согласно достигнутой договоренности, другие международные финансовые институты.

Еврооблигации НАК «Нафтогаз Украины» были выпущены в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл., погашение состоится 30 сентября 2009 года.

НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.