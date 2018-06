В Лос-Анджелесе прощались с Майклом Джексоном

В Лос-Анджелесе на арене Staples Center 7 июля прошла церемония прощания с Майклом Джексоном, скоропостижно скончавшимся 25 июня, сообщает Лента.ру.

Трансляцию церемонии в прямом эфире вели телеканалы многих стран мира. Прощание с "королем поп-музыки" также показывали в кинотеатрах и на телеэкранах, установленных на площадях во многих крупных городах, в том числе, в Нью-Йорке, Токио, Лондоне и Мельбурне.

На самой арене, кроме звезд спорта и шоу-бизнеса, а также друзей семьи Джексона, присутствовали более 17 тысяч поклонников певца. Бесплатные билеты на траурную церемонию для поклонников Джексона распределялись методом случайной выборки среди оставленных на специальном сайте заявок. Заявки на билеты оставили 1,6 миллиона человек, а приглашения на церемонию на два лица получили 8 тысяч 750 человек.

Бронзовый с позолотой гроб с телом Майкла Джексона на сцену в Staples Center, задник которой изображал церковный витраж, доставили его братья, каждый из которых надел одну блестящую перчатку, считающуюся фирменным знаком покойного певца. В начале церемонии были зачитаны послания с соболезнованиями, направленные соул-певицей Дайаной Росс и бывшим президентом ЮАР Нельсоном Манделой, которые не смогли лично присутствовать на церемонии.

Музыкальную часть траурной церемонии открыли Марайя Кэри и Трей Лоренц, исполнившие песню Майкла Джексона "I`ll Be There". Кроме того, на сцене выступили Лайонел Ричи, исполнивший "Jesus is Love", Стиви Уандер с композицией "Never Dreamed You`d Leave in Summer", Дженнифер Хадсон с версией песни Джексона "Will You Be There" и Ашер с "Gone Too Soon". Брат покойного - Джермейн Джексон - спел "Smile" - любимую песню "короля поп-музыки".

На сцену Staples Center также поднимались: сын знаменитого борца за права чернокожих Мартин Лютер Кинг III, знаменитые спортсмены-баскетболисты Коби Брайант и Мэджик Джонсон, актриса Брук Шилдс и основатель звукозаписывающей компании Motown Records Берри Горди.

В финале траурной церемонии члены семьи Джексонов и гости церемонии вместе исполнили одну из самых известных композиций покойного певца - "Heal the World". Среди присутствовавших на сцене были и трое детей певца - дочь Пэрис Майкл Кэтрин и сыновья Принс Майкл и Принс Майкл II. "Папа был самым лучшим отцом на свете, и я очень по нему скучаю", - призналась сквозь слезы 11-летняя дочь Джексона, впервые выступившая на публике.

До начала траурной церемонии в Staples Center родные и друзья Майкла Джексона в узком кругу простились с покойным в часовне на кладбище Forest Lawn в Лос-Анджелесе. По предварительной информации, именно на этом кладбище Джексон и будет похоронен. Однако дата и место захоронения певца пока держатся в секрете.

Ожидалось, что у Staples Center соберутся около 250 тысяч человек, не сумевших получить билеты на траурную церемонию. Однако власти Лос-Анджелеса и организаторы церемонии обратились к поклонникам певца с настоятельной просьбой не приходить 7 июля к Staples Center. В итоге, собравшихся у арены оказалось значительно меньше, чем опасались городские власти.

Обеспечение безопасности и правопорядка во время церемонии прощания с Майклом Джексоном обошлось бюджету Лос-Анджелеса в сумму от 2 до 4 миллионов долларов. Городские власти заявили, что полностью покроют все расходы, однако призвали поклонников певца сделать пожертвования в бюджет.

Майкл Джексон умер 25 июня на 51-м году жизни в медицинском центре в Лос-Анджелесе. Обстоятельства смерти певца пока не выяснены. Предполагается, что разобраться в них помогут две судмедэкспертизы, результаты которых станут известны в течение ближайших нескольких недель.