Света почти нет, вместо туалета - ведро: журналисты рассказали о закрытой тюрьме Беларуси, где содержат Шаройко (видео)

Задержанием мирных украинцев в Российской Федерации никого не удивишь. Однако то же самое начало происходить и в Беларуси. Так, в дружественной стране задержали Павла Скибу - директора завода с Константиновки. И вот, на прошлой неделе становится известно, что уже второй месяц в минском следственном изоляторе КГБ Беларуси сидит украинский журналист Павел Шаройко. Об этом сообщается в сюжете программы "Гроші".

Генерал-майор СБУ Василий Вовк пояснил, что Шаройко может быть разведчиком, и то, что Украина подняла шум из-за ареста журналиста было неправильно.

"Мы сделали "медвежью услугу" Павлу, теперь ему придется, наверное, немного отсидеть", - считает Вовк. Журналисты выяснили, что Шаройко держат в знаменитом изоляторе минского КГБ "Американка" - наиболее закрытой и таинственной тюрьме Беларуси.

По словам очевидца, который был в этой тюрьме, новичков помещают в камеры с плохим освещением, из-за чего резко падает зрение. "Вода в умывальнике только холодная, вместо туалета - пластиковое ведро. При этом заключенного не оставляют в тишине - как только он расслабится, раздается лязг замков или вопросы охраны. После такой обработки 8 из 10 заключенных соглашаются сотрудничать", - сказано в сообщении.

Экс-глава службы внешней украинской разведки Николай Маломуж считает, что в разведку никогда бы не взяли человека, который уже был с ней связан, как Шаройко.

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Вовк пояснил, что даже если бы Шаройко и был разведчиком, обычно государства решают такие дела "быстро и тихо". По мнению Маломужа, ситуация могла поменяться после встреч президента Лукашенко с президентом РФ Владимиром Путиным.

Александр Васильев, который получил два года тюрьмы в Беларуси за то, что выступал за честные выборы, побывал в подвалах КГБ. Он столкнулся с системой Лукашенко и заявил, что "тот диктатор, даже больше чем Путин".

"Между ФСБ и КГБ Беларуси заключена сделка о сотрудничестве. На территории Беларуси находятся подразделения ФСБ", - заявил Маломуж.

Кроме того, журналисты решили узнать, как реагируют на ФСБ обычный граждане. Выбрали несколько случайных номеров и позвонили, представившись российской службой. Люди без лишних вопросов сообщили все, что интересовало журналистов-"ФСБшников".

Ранее сообщалось, что задержанному в Беларуси 25 октября собственному корреспонденту «UA: Украинское радио» в Беларуси, бывшему собственному корреспонденту УНИАН в Минске, гражданину Украины Павлу Шаройко предъявлено обвинение по статье «шпионаж».