Задержанному в Беларуси украинцу Шаройко официально предъявили обвинение в шпионаже

Задержанному в Беларуси 25 октября собственному корреспонденту «UA: Украинское радио» в Беларуси, бывшему собственному корреспонденту УНИАН в Минске, гражданину Украины Павлу Шаройко предъявлено обвинение по статье «шпионаж». Об этом заявил агентству БелаПАН официальный представитель белорусского КГБ Дмитрий Побяржин.

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Как сообщал УНИАН, 17 ноября стало известно, что в Минске задержали украинского журналиста Шаройко. Его обвинили в шпионаже и заявили, что он является кадровым сотрудником разведки Украины. Главное разведывательное управление Минобороны Украины подтвердило, что Шаройко работал в ведомстве на должности главы пресс-службы и в 2009 году уволился по состоянию здоровья.

Позже министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что задержание украинцев в Беларуси и предъявление им обвинений в шпионаже является тотальной глупостью.