Проблемные банки: хроника событий

«Дело» выяснило, платежными картами каких проблемных банков можно рассчитываться в торговых сетях. А также сколько времени занимают безналичные платежи, перечисленные с текущих счетов банков с временной администрацией.

«Надра»

Карточками банка «Надра» в торговых сетях можно оплатить покупки на сумму не более тысячи гривен в день. Впрочем, такая сумма доступна только для владельцев зарплатных и пенсионных карт. Лимиты у кредитных карт и карточек для субъектов предпринимательской деятельности зависят от типа пластиковой карты. Так, для Visa Electron максимальная сумма транзакции в день составляет 50 гривен, для Visa Classic — 500 гривен, для Visa Silver, Gold и Platinum — 900 гривен.

Банк перечислит деньги с текущего счета в течение трех рабочих дней, при условии, что средства поступили на счет после 10 февраля. Такие правила будут действовать до 1 мая, но уже с 5 мая для безналичных платежей будет доступна только та часть средств, которая была заведена на счет после 1 апреля. Все денежные средства, которые были зачислены на текущий счет раньше этой даты, будут временно недоступны.

Укрпромбанк

Укрпромбанк дает возможность держателям своих карт рассчитаться ими в магазинах или сети Интернет на сумму до 5 тысяч гривен в день, при этом каких-то ограничений или условий банк не предъявляет. А вот с текущими счетами, открытыми в банке, не все так просто. Всем клиентам предлагалось подписать меморандум, условиями которого предусмотрено, что клиент будет пополнять текущий счет и обязуется не переводить денежные потоки в другие банки. За это Укрпромбанк обещает проводить безналичные платежи уже на следующий рабочий день. Если же такой договор клиент не подписал, то деньги будут идти не меньше недели. «Без меморандума мы будем перечислять деньги от одной до двух недель. Если подпишете меморандум, то все средства, поступившие после даты подписания соглашения, будут приходить уже на следующий день», — объясняет все преимущества меморандума сотрудник отделения банка.

«Киев»

Карточкой банка «Киев» в магазине можно оплатить покупки на сумму до 100 гривен. Платежи с текущих счетов уходят на следующий день после того, как клиент принесет платежное поручение. Рассчитывать можно только на ту сумму, которая «зашла» на счет после 9 февраля.

Захидинкомбанк, Трансбанк и «Национальный кредит»

Платежные карты Захидинкомбанка, Трансбанка и «Национального кредита» сейчас не принимаются в торговых сетях. Зато текущие счета банки обслуживают достаточно оперативно. «Если на текущий счет деньги поступили после даты введения временного администратора, тогда деньги отправляем день в день», — говорит сотрудник второго киевского филиала Захидинкомбанка. Такой же подход к своим клиентам у банка «Национальный кредит» — платежи уходят в день, когда пришло распоряжение о перечислении средств. А Трансбанк перечислит указанную сумму на следующий рабочий день.

Родовид Банк

Максимально доступная в день сумма по операциям в торговых сетях у владельцев карт Родовид Банка составляет 300 гривен. Платежи по текущим счетам уходят день в день, в том случае если средства на счет были зачислены после 16 марта. «Мы уже восстановили работу. Все платежи и обналичивание чека происходят в тот же день», — рассказала сотрудница банка.

Одесса-Банк

В этом финансовом учреждении перечисляют деньги с текущих счетов в течение трех дней, но тут же предупреждают, что можно отправить только те средства, которые были заведены на счет после 23 февраля. Все средства, что оказались на счету до введения временной администрации, сейчас заморожены.