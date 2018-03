Украина на "Новой волне": конкурсант вышел на сцену в патриотическом костюме (видео)

Солист группы "Инь-Янь" Артем Иванов, который представляет Украину на песенном конкурсе "Новая волна" в Сочи, вышел на сцену в сине-желтом костюме.

В первый день российского конкурса участники исполняли мировые хиты. 31-летний украинец спел песню Сэма Смита "I'm Not The Only One", пишет 24tv.

Читайте такжеИз "Новой волны" в Юрмале - в сочинскую гладь: конкурс теряет популярность после переезда в РФ

Песня не понравилась члену жюри Игорю Крутому, поэтому Артем Иванов получил 110 баллов и занял 8-е место. В тройку лидеров первого конкурсного дня вошли Сардор Милано (Узбекистан), Эрна Мир (Армения) и группа "Doredos" из Молдовы, которые получили по 121 баллу.

Отметим, Артем был одет в голубой, с элементами жёлтого, костюм – в цветах украинского флага. Ведущие со сцены добавили, что костюм сшил российский дизайнер Леонид Гривко.

Как сообщал УНИАН-Таблоид, украинец Влад Сытник стал победителем на "Славянском базаре" в Беларуси.