Украинец Влад Сытник стал победителем на "Славянском базаре" в Беларуси

12:41, 18 июля 2017
Общество
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Украинец Влад Сытник и беларус Егор Шаранков по итогам двух дней финала набрали по 151 баллу, однако большинство членов жюри отдали свои голоса за конкурсанта из Украины.

Фото: tut.by

17 июля на фестивале "Славянский базар" в Беларуси объявили лауреатов конкурса. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

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Украинец Влад Сытник и беларус Егор Шаранков по итогам двух дней финала набрали по 151 баллу, однако большинство членов жюри отдали свои голоса за конкурсанта из Украины.

За победу на конкурсе Сытник получил $15 тысяч.

Международный музыкальный фестиваль "Славянский базар" проводится с 1992 года.

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Теги: #Славянский базар#Влад Сытник