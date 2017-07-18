Украинец Влад Сытник стал победителем на "Славянском базаре" в Беларуси
12:41, 18 июля 2017Общество
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Украинец Влад Сытник и беларус Егор Шаранков по итогам двух дней финала набрали по 151 баллу, однако большинство членов жюри отдали свои голоса за конкурсанта из Украины.
За победу на конкурсе Сытник получил $15 тысяч / Фото: tut.by
17 июля на фестивале "Славянский базар" в Беларуси объявили лауреатов конкурса. Об этом сообщается на сайте фестиваля.
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Украинец Влад Сытник и беларус Егор Шаранков по итогам двух дней финала набрали по 151 баллу, однако большинство членов жюри отдали свои голоса за конкурсанта из Украины.
За победу на конкурсе Сытник получил $15 тысяч.
Международный музыкальный фестиваль "Славянский базар" проводится с 1992 года.
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