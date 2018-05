Паста, рынок и уличные танцы: Дейнерис и Джон Сноу стали звездами рекламы Dolce & Gabbana (видео)

Джон Сноу и Дейнерис Таргариен вместе не только в новом сезоне культового сериала, но и в кампейне Dolce & Gabbana. Поклонники так долго ждали выхода седьмой Игры престолов, что с восторгом восприняли рекламу с любимыми персонажами.

Мини-фильмы режиссера Маттео Гарроне рассказывают о приключениях Кларк и Харингтона в Италии. Паста, рынок, уличные танцы - сюжет роликов прост, но разве это важно, когда в главных ролях Джон Сноу и Дейнерис Таргариен?. Об этом пишет marieclaire.

Кит Харинтон стал лицом уже полюбившегося мужского аромата The One for Men, а Эмилия Кларк презентовала новый парфюм для женщин - The One Eau de Toilette.